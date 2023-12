Xiaomi 12 à -58 %, Google Pixel 8 Pro à prix cassé et super promo TV Philips Oled Ambilight – les deals de la semaine

Si vous n'avez pas pu suivre les nombreux bons plans publiés récemment, voici un récap des meilleurs deals toujours disponibles : Xiaomi 12 à -58 %, le Google Pixel 7 Pro à prix cassé et un TV Philips Oled Ambilight de 55 pouces en promotion.

C’est le week-end des fêtes, et si vous n’avez pas eu l’occasion de suivre les offres de cette semaine, pas d’inquiétude. Pour vous aider à rattraper tout cela, nous avons regroupé dans cet article les trois meilleures promotions que nous avons partagées ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Le Xiaomi 12 à -58 %, ou le bon deal pour changer de smartphone à Noël

Les points intéressants du Xiaomi 12

Un très joli smartphone, agréable à prendre en main

Un écran Amoled très lumineux, rafraîchi à 120 Hz

Une charge très rapide de 67 W

Au lieu de 899,90 euros à sa sortie, le Xiaomi 12 (8 + 256 Go) s’affiche actuellement en promotion à 389,90 euros sur le site d’Amazon.

Google Pixel 7 Pro : ce smartphone premium de 2022 casse son prix pour Noël 2023

Le Google Pixel 7 Pro en résumé

Un appareil photo époustouflant avec son Super Res Zoom !

L’interface fluide de Pixel Experience

Un design raffiné et un écran bien calibré

Au lieu de 899 euros à son lancement, le Google Pixel 7 Pro (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 569 euros chez AliExpress. L’expédition est effectuée depuis un entrepôt français avec une livraison estimée le 22 décembre si la commande est faite aujourd’hui, donc avant Noël.

Voici la meilleure offre de Noël pour un TV OLED 55 pouces, et c’est un Philips Ambilight

Que propose le TV Philips 55OLED718 ?

Une dalle 4K Oled de 55 pouces

La présence de l’Ambilight

Des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K@120 Hz

Au lieu d’un prix barré à 1 259 euros, le téléviseur Philips 55OLED718 2023 est aujourd’hui remisé à 1 049 euros sur le site Rue du Commerce.

Vous avez un abonnement Freebox ? Dépêchez vous d’obtenir ce petit cadeau



L’opération conjointe entre Free et Canal+ proposant la possibilité de souscrire à un abonnement à Canal+ Séries pendant 12 mois sans surcout n’est aujourd’hui plus disponible pour les nouveaux clients Freebox. Cependant, elle est toujours valable pour les abonnés actuels aux forfaits Freebox Pop, Freebox Delta et Freebox Revolution, à la condition que ces derniers n’aient pas bénéficié d’une offre promotionnelle Canal+ Series par le passé. Il est possible que cette offre ne soit que temporaire, car remplacée par une autre en début d’année prochaine. Si vous êtes dans ce cas, vous savez ce qu’il vous reste à faire avant le 31 décembre donc.

Pour activer l’offre Canal+ Series gratuite pendant un an, rendez-vous sur votre espace abonné Freebox et activez l’offre depuis l’onglet « télévision ». Une fois activée, l’abonnement est utilisable par deux personnes simultanément et gratuitement durant 12 mois avant de passer 9,99 euros par mois, sans engagement.

