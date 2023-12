La toute récente GoPro Hero 12, avec son lot d’accessoires, a droit à 20 % de réduction

Si vous souhaitez filmer vos exploits sportifs ou simplement garder de précieuses images de vos diverses aventures, mieux vaut miser sur une action cam performante, à l'image de la toute dernière GoPro. La GoPro Hero 12 Black, de son petit nom, est d'ailleurs bien moins chère en ce moment : Amazon la propose elle et ses accessoires à 399 euros au lieu de 499 euros.

C’est au début du mois de septembre que GoPro a lancé la 12e itération de sa célèbre caméra d’action, la GoPro Hero 12 Black. Elle a donc pris la suite de la Hero 11 Black, qui nous avait vraiment impressionnés par ses nombreuses nouveautés. La GoPro Hero 12 Black est certes moins novatrice par rapport à son aînée, mais elle reste tout de même la caméra d’action la plus achevée du marché grâce notamment à ses petites améliorations. Si elle vous fait de l’œil, sachez que vous pourrez l’obtenir, avec ses accessoires, en dépensant moins de 400 euros.

Les points forts de la GoPro Hero 12 Black

Une qualité d’image remarquable

Une excellente stabilisation

Une bonne autonomie

Initialement affiché à 499,99 euros, le pack comprenant une GoPro Hero 12 Black, une poignée flottante, une sangle de tête, deux batteries rechargeables et un étui de transport est désormais proposé à 399,99 euros sur Amazon.

Même design, mais quelques petites nouveautés

Ce n’est pas sur son design que la GoPro Hero 12 Black se démarquera particulièrement, pour la simple et bonne raison qu’elle adopte le même design que sa prédécesseure. Du moins, les mêmes dimensions, le même poids de 154 grammes, les mêmes écrans à l’avant (toujours pas tactile, celui-ci…) et à l’arrière, les mêmes trappes aux mêmes emplacements… On a tout de même droit à un nouveau revêtement gris moucheté de petits points bleus, plutôt joli.

Autre petite nouveauté : un pas de vis, en plus des deux habituelles tiges de fixation GoPro, se niche sous la GoPro pour permettre de visser rapidement et facilement la caméra à des accessoires, sans passer par les fixations GoPro. Notons d’ailleurs que le système de fixation de la caméra n’est pas le plus simple à gérer… Concernant son interface, elle reste toujours aussi facile à prendre en main. Celle dédiée aux paramètres vidéos a même été remaniée, ce qui améliore l’expérience d’utilisation.

Carton plein sur la qualité vidéo et la stabilisation

La GoPro Hero 12 Black est capable de filmer en 5,3K à 60 fps, en 4K à 120 fps et en 2,7K à 240 fps. Comme nous l’avons noté lors de notre test, la qualité vidéo des GoPro n’étant plus à prouver (sous de bonnes conditions lumineuses, cependant), cette 12e itération nous a une nouvelle fois impressionnés. Gardez tout de même en tête que la qualité vidéo de la Hero 12 Black est équivalente à celle de la Hero 11 Black, qui embarque le même processeur que son héritière. Petit bémol par ailleurs pour le nouveau mode HDR vidéo, censé améliorer les détails et les couleurs des images, qui a été un peu décevant.

La GoPro Hero 12 Black remonte la pente avec sa stabilisation logicielle toujours aussi bluffante. La nouvelle stabilisation HyperSmooth 6.0, qui n’équipe que la Hero 12 Black pour le moment, n’est même pas franchement utile, tant la stabilisation de base de la GoPro est suffisante pour la plupart des utilisateurs. Le mode AutoBoost a lui aussi été amélioré, mais le profil de stabilisation standard offre un rendu vraiment stable, peu importe les sports, tout en gardant un minimum de mouvements. Concernant les autres modes disponibles, on retrouve les habituels Time Lapse, TimeWarp et Night Lapse, ainsi que les effets Light Painting, Filés de feux de véhicules et Filés d’étoiles pour ajouter un peu plus de créativité aux vidéos. Quant à son autonomie, la GoPro Hero 12 Black tient 72 minutes en 5,6K à 60 fps (contre 53 min sur la version précédente), et 149 min en 1080p à 30 fps.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la GoPro Hero 12 Black.

