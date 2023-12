Ce puissant laptop Lenovo (écran 3K, Ryzen 7, et 1 To) voit son prix fortement chuter

Avec son processeur puissant et son écran 3K rafraîchi à 120 Hz, le Lenovo Yoga Slim 7 Pro X mise décidément sur les performances. Une très bonne configuration que l'on peut actuellement payer moins cher grâce à une promotion sur le site de la marque : on peut ainsi trouver le laptop à 799 euros au lieu de 1 299 euros.

Au sein de la gamme Yoga Slim 7 de Lenovo, se trouve le modèle Pro X, qui se démarque de ses congénères par quelques caractéristiques plus premium comme un écran 3K (3072 x 1920), un taux de rafraîchissement élevé, une puce puissante ou encore un SSD costaud. Une configuration qui pourrait tout à fait convenir à des créatifs ou à des professionnels en quête d’une machine qui a du répondant pour les tâches gourmandes en ressources. Le moment est tout choisi pour opter pour ce modèle puisqu’il bénéficie actuellement d’une remise de 500 euros.

Ce que propose le Lenovo Yoga Slim 7 Pro X

Une dalle IPS 3K de 14,5 pouces + 120 Hz

Combo Ryzen 7 + 16 Go de RAM

Un SSD M.2 de 1 To

Initialement affiché à 1 299 euros, le Lenovo Yoga Slim 7 Pro X est désormais vendu à 799 euros chez Lenovo grâce à une remise de 500 euros automatiquement appliquée une fois le produit ajouté au panier. Le e-coupon appliqué ici automatiquement est DECEMBER6.

Un écran qui flatte la rétine

Si le design du Lenovo Yoga Slim 7 Pro X est plutôt classique et passe-partout, avec son châssis gris très sobre, son écran lui permet de bien plus se démarquer de ses concurrents. Encadrée de fines bordures pour maximiser l’immersion, cette dalle de 14,5 pouces a surtout l’avantage de proposer une définition 3K, qui peut donc monter jusqu’à 3072 x 1920. De quoi profiter d’un très bon confort visuel, d’une excellente qualité d’image et d’un bon niveau de détails. La luminosité peut quant à elle grimper jusqu’à 400 nits, ce qui est plus qu’honorable. L’écran marque aussi des points avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui offre donc une navigation très fluide dans l’interface, mais aussi une expérience bien plus réactive en jeu.

Autrement, on a ici droit à une machine plutôt légère avec ses 1,58 kg, ce qui devrait faciliter son transport. La finesse de son châssis participe aussi à sa portabilité. Une finesse qui ne l’empêche pas d’embarquer une connectique plutôt avec deux ports USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort 1.4a), deux ports USB-A 3.2 Gen 1 et une prise écouteurs/micro. Le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.1 sont aussi de la partie. Une webcam 1080p Full HD est même disponible pour vos appels en visio.

Une configuration puissante

Dans les entrailles du Lenovo Yoga Slim 7 Pro X, on trouve un processeur Ryzen 76800HS (cadencé à 3,2 GHz, boost jusqu’à 4,7 GHz) épaulé par 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, les conditions seront tout à fait réunies pour enchaîner des tâches gourmandes, comme de la retouche photo ou du montage vidéo, mais aussi de la simple navigation sur le web ou d’autres tâches de bureautique. Si quelques jeux peu gourmands en ressources pourront être lancés, la carte graphique AMD Radeon 680M pourrait ne pas être suffisante pour les joueurs exigeants côté graphismes.

Un SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 de 1 To vient compléter le tout pour garantir davantage de réactivité à la machine, avec des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine, en plus d’accorder une capacité de stockage plus que confortable. Concernant son autonomie, on peut compter sur une durée d’utilisation d’environ 8h sur une seule charge, mais cela varie évidemment en fonction de la nature des usages.

