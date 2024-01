En promo, cet écran PC gaming Dell de 25″ (240 Hz et 1 ms) va plaire aux gamers

Il n’y a pas besoin de se ruiner pour trouver un écran pc gaming bien équipé : celui de Dell offre un taux de rafraîchissement à 240 Hz et coûte à peine 200 euros grâce à cette offre.

Rapide comme l’éclair, cet écran Dell a beau ne pas faire partie de la gamme Alienware, il propose un taux d’actualisation allant jusqu’à 240 Hz et un de temps de réponse de 1 ms. S’il lui manque une meilleure définition, cette référence devrait mettre tous les gamers d’accord, d’autant plus qu’il améliore aujourd’hui son rapport qualité-prix grâce une remise de 23 %.

En quoi le Dell 25-G2524H est un bon écran gaming ?

Une dalle IPS de 25 pouces rafraîchie à 240 Hz

Un temps de réponse minime

La compatibilité AMD FreeSync Premium + G-Sync

Habituellement vendu à 258,91 euros, l’écran PC Dell Gaming 25-G2524H est actuellement remisé à 198,98 euros sur le site du constructeur.

Une dalle avec quelques concessions

À l’inverse de sa série Alienware, sur la référence 25-G2524H Dell a choisi la simplicité. C’est un écran plat avec de fines bordures sur trois côtés. La position de l’écran est d’ailleurs réglable, que ce soit en hauteur ou en inclinaison.

Il n’est pas sans défaut, sa dalle de 25 pouces affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), alors que la plupart des moniteurs proposent du QHD. Malgré tout, l’écran IPS offre une bonne qualité d’image avec d’excellents contrastes.

Mais ultra-réactive pour vous assurer la victoire

Ce qui devrait plaire aux joueurs et aux joueuses, c’est sa réactivité. Ici, le modèle 25-G2524H à la particularité de posséder une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Ce moniteur offre ainsi un gameplay réactif pour ne pas vous laisser surprendre par vos ennemis.

Et ce n’est pas tout, ce moniteur est également compatible avec les technologies Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium, ce qui vous permettra de profiter de parties fluides avec des graphismes nets et sans saccades. Quant à la connectique vidéo, elle se compose d’un port HDMI, de deux connecteurs DisplayPort, deux ports USB 3.2 Gen 1 Type A et un port USB 3.2 Gen 1 Type B, sans oublier une prise casque audio 3,5 mm.

Si vous êtes curieux, ou si vous n’avez pas de limite de budget, ou les deux, nous vous invitons enfin à consulter notre guide sur quel écran PC gaming du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.