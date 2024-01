Apple AirPods Pro 2 (USB-C) : les meilleurs true wireless du marché sont de retour à -19 %

Réglementation européenne oblige, les Apple AirPods Pro 2 sont enfin passés à la connectique USB-C et il ne s'agit pas là de l'unique changement apporté aux true wireless stars d'Apple. En ce début d'année 2024, ces écouteurs sans fil sont disponibles en promotion à 225,99 euros au lieu de leur prix de départ de 279,99 euros chez Rakuten.

Il y a quelques mois, Apple s’est conformé aux réglementations de l’Union européenne et s’est converti bon gré mal gré au port USB-C. Le changement est survenu avec l’arrivée de l’iPhone 15 et la firme de Cupertino en a profité pour opérer une mise à jour sur les AirPods Pro 2 et les affubler de la nouvelle connectique. Hormis ce changement, ces nouveaux AirPods Pro 2 sont quasiment identiques avec ceux dotés d’un port Lightning. Chez Rakuten, les Apple AirPods Pro 2 (USB-C) profitent d’une promotion de 19 %.

Les Apple AirPods Pro 2 (USB-C) en bref

Des prestations sonores de haute volée

Une des meilleures réductions de bruit du marché

Un audio spatial avec suivi des mouvements de tête convaincant

Au lieu de 279,99 euros habituellement, les Apple AirPods Pro 2 (USB-C) sont maintenant disponibles en promotion à 225,99 euros chez Rakuten.

L’une des meilleures réductions de bruit du marché

En termes de performances et de réduction de bruit active, rien ne différencie les Apple AirPods Pro 2 (USB-C) avec leur grand frère doté d’un port Lightning. Toutefois, quelques changements sont à prendre en compte en dehors de l’évolution de la connectique. Premièrement, cette nouvelle version se dote d’une certification IP54 alors que les premiers AirPods Pro 2 ont une certification IPX4. Deuxièmement, la puce H2 a légèrement été remaniée afin de passer à une bande fréquence max de 5 GHz et proposer ainsi un audio sans perte lorsqu’associés à l’Apple Vision Pro.

Pour en revenir à la réduction de bruit active, il s’agit tout simplement d’une des plus bluffantes du marché, et ce grâce aux performances de la puce H2. Sur ce terrain, les AirPods Pro 2 (USB-C) sont égalés uniquement par les Bose QuietComfort Earbuds II et les QC Ultra Earbuds. La grande majorité des sons du quotidien sont gommés, des bruits de claviers dans l’open space au capharnaüm du métro. On retrouve aussi un mode Transparence Adaptatif qui permet d’entendre autour de soi sans avoir à ôter ses écouteurs.

L’audio spatial, l’atout qui finit de convaincre

Du côté des performances sonores, ça vole très haut. Les nouveaux transducteurs dynamiques d’Apple permettent de profiter d’un son clair et équilibré, mais ces true wireless proposent également un audio spatial avec suivi des mouvements de la tête. Il faut toutefois retenir que cette fonctionnalité est réservée uniquement aux iPhone. Grâce à elle, la scène sonore s’élargit considérablement en hauteur, largeur et profondeur afin de redécouvrir ses morceaux préférés avec une toute nouvelle saveur.

Enfin, les Apple AirPods Pro 2 (USB-C) disposent d’une autonomie de 5 heures par charge avec l’ANC et l’audio spatial activés et de 6 heures sans. Avec les charges fournies par le boîtier, l’autonomie totale peut grimper jusqu’à 30 heures. Comme indiqué plusieurs fois, ce boîtier embarque désormais un port USB-C, il devient donc possible de brancher directement les AirPods Pro 2 à un iPhone afin de les recharger depuis la batterie de ce dernier.

Si vous souhaitez en savoir encore plus, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre test complet des AirPods Pro 2 Lightning, dont la fiche technique est identique (sauf au sujet du port, évidemment).

Afin de comparer les Apple AirPods Pro 2 (USB-C) avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs sans fil du moment.

