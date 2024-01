Amazfit GTR 3 : à -33 %, cette smartwatch va plaire aux sportifs avec budgets serrés

L’Amazfit GTR 3 permet d’effectuer les tâches de base d’une smartwatch pour beaucoup moins chère que ses concurrentes. Efficace et endurant, aujourd’hui, elle revient à moins de 100 euros, contre 149 euros de base.

Pour celles et ceux qui souhaitent s’essayent aux montres connectées, celles de la marque Amazfit valent le détour. En plus d’être abordables, elles sont bourrées de capteurs et ont une autonomie bien généreuse. C’est le cas du modèle GTR 3 qui devient plus recommandable avec cette baisse de 50 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’Amazfit GTR 3

Un écran Amoled de 1,39 pouce

Un suivi santé et sport efficace

Une autonomie musclée

Avec un prix barré à 149 euros, l’Amazfit GTR 3 bénéficie de plus de 30 % de remise et s’affiche à 99 euros sur le site d’Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Amazfit GTR 3. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Amazfit GTR 3 au meilleur prix ?

En quoi l’Amazfit GTR 3 est une smartwatch intéressante ?

L’Amazfit GTR 3 à fier allure pour son prix. On a droit à un design tout en rondeur, avec un cadrant épuré en alliage d’aluminium léger. Ce cadrant renferme justement une dalle Amoled de 1,39 pouce d’une définition de 454 × 454 pixels (326 pixels par pouce), suffisante pour rendre les informations affichées lisibles. Équipée de plusieurs capteurs, elle est capable de suivre la qualité du sommeil, le niveau de stress, mais aussi de mesurer le rythme cardiaque ainsi que l’oxygénation du sang (SpO2).

Pour le sport, la montre propose plus de 150 modes pour traquer ses efforts, et les calories brûlées en fonction de l’exercice choisi. Un mode GPS est également présent. Si vous pensiez devoir recharger votre montre tous les soirs après vos séances de sport, sachez que la GTR 3 se montre très endurante. Elle est capable de fonctionner en mode classique durant 21 jours (voire près de 30 jours avec la veille), avant de passer en mode économie d’énergie.

Vous pouvez consulter notre test sur la version Pro de l’Amazfit GTR 3.

Pour découvrir la concurrence de la Amazfit GTR 3 et la comparer avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif des meilleures montres connectées en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.