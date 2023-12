L’Amazfit GTR 3 Pro est la montre connectée idéale à offrir à Noël pour les sportifs

L'Amazfit GTR 3 Pro est une montre endurante, au look soigné et aux fonctions de santé poussés. Toutes ces bonnes choses, sont proposés pour 179 euros, contre 229 euros habituellement.

À côté d’Apple ou Samsung, on trouve sur le marché des montres connectées tout aussi intéressantes. On retrouve par exemple celles d’Amazfit, un constructeur qui conçoit des wearables très complets comme le modèle GTR 3 Pro dont les fonctionnalités sont nombreuses afin d’assurer un bon suivi. Plus abordable que la concurrence, elle pourrait bien être celle qu’il vous faut sous le sapin, d’autant plus qu’elle coûte 50 euros de moins.

Que propose l’Amazfit GTR 3 Pro ?

Un design soigné et un écran lumineux

Un suivi GPS efficace et des fonctions de santé complètes

Une autonomie généreuse

Avec un prix barré à 229,90 euros, l’Amazfit GTR 3 Pro est dorénavant disponible à 179,90 euros sur le site d’Amazon, grâce à un coupon de réduction de 50 euros.

Une jolie montre endurante

Si la plupart des tocantes copient l’Apple Watch, Amazfit choisit au contraire un boîtier rond sur sa GTR 3 Pro. Un format somme toute classique, mais qui a le mérite d’être réussi, faisant presque penser à une Galaxy Watch de chez Samsung. Sa dalle Amoled de 1,45 pouce, en définition 480 × 480 pixels, offre un excellent contraste et dont la luminosité monte jusqu’à 1 000 cd/m² et propose même un mode Always-On.

Niveau autonomie, la montre s’avère plutôt endurante, en tenant un peu plus de quatre jours durant notre test, avec un usage intensif mêlant notifications, écran always-on, suivi de santé et même appels téléphoniques en Bluetooth. Un bon score, face aux géants du marché. Pour ce qui est de la recharge, notre test a mesuré une durée de 1 h 44 pour faire passer la batterie de 0 à 100 % et en une heure, elle avait déjà récupéré 88 % de sa capacité.

Avec un tas de fonctionnalités sport et santé

Ce modèle n’est pas sans défaut. Avec Zepp OS comme système d’exploitation, la montre rencontre des ralentissements lors de la navigation sur l’interface, mais surtout l’impossibilité d’installer des applications de développeurs tiers. Il est donc impossible d’écouter sa playlist Spotify pendant son jogging ou d’utiliser l’application de running de Strava. Il est tout de même possible de se servir de l’application Zepp pour exporter ses données vers les applications sportives installées sur son smartphone.

L’Amazfit GTR 3 Pro se rattrape en proposant un suivi sport et santé complet. Avec son cardiofréquencemètre et son oxymètre, elle est capable de mesurer les performances dans 18 disciplines sportives, mais aussi assurer un suivi du sommeil et mesurer le niveau de stress. Côté sport, le GPS s’est montré étonnamment réactif dans la localisation et précis. Lors de notre test, le tracé ne variait pas grandement de celui du GPS du smartphone via l’application Strava. Enfin, elle propose nativement le suivi de 18 sports et est capable de détecter quand vous partez courir sans même activer manuellement un entraînement.

Plus de détails dans notre test sur l’Amazfit GTR 3 Pro.

Envie de découvrir d’autres smartwatch que celle proposée par Amazfit ? Retrouvez notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

