Apple Watch Ultra 2 : la nouvelle smartwatch ultra-premium baisse déjà son prix pour Noël

Une année seulement après la sortie de la première Watch Ultra, Apple a renouvelé le tir en sortant une deuxième mouture, pauvre en nouveautés, mais tout de même mieux aboutie grâce à l'intégration de watchOS 10 et d'une amélioration de l'autonomie. Alors que Noël approche à grands pas, l'Apple Watch Ultra 2 voit son prix descendre de 899 euros à 799 euros chez ces deux enseignes françaises.

En attendant les treks en solitaire dans les conditions extrêmes, l’Apple Watch Ultra 2 est là pour vous aider à survivre à la prise de poids des fêtes de fin d’année. Sortie une année seulement après la première Watch Ultra, cette montre connectée ultra haut de gamme souffle le chaud et le froid, on pourrait lui reprocher d’être sortie trop tôt tant les nouveautés sont légères. En tout cas, l’Apple Watch Ultra 2 ferait un très beau cadeau de Noël, et pour mieux en profiter, elle profite d’une baisse de 100 euros chez plusieurs marchands.

L’Apple Watch Ultra 2 en résumé

Une jolie smartwatch, robuste et étanche

Les nouveautés de watchOS 10

Des capteurs et un GPS précis

Une autonomie améliorée

Au lieu de 899 euros habituellement, l’Apple Watch Ultra 2 est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez la Fnac et Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple Watch Ultra 2. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple Watch Ultra 2 au meilleur prix ?

Une montre premium qui peine à vraiment être sportive

Au jeu des différences, il est quasiment impossible de reconnaître une Apple Watch Ultra d’une Watch Ultra 2. Nous retrouvons ainsi une smartwatch au design sportif avec un boîtier en titane de 49 mm et d’une épaisseur prononcée, le tout assorti d’un bracelet en carbone résistant. L’écran est protégé par du verre saphir qui résiste aux rayures et la fiche technique indique également que la Watch Ultra 2 peut être immergée jusqu’à 100 mètres de profondeur. Toutefois, la marque à la pomme indique que la montre ne doit pas être utilisée en plongée ou en apnée au-delà de 40 mètres de profondeur.

Pour ce qui est de l’écran, la firme de Cupertino reprend là aussi la même formule que la première Watch Ultra. Nous avons ainsi une dalle OLED LTPO en définition 410 x 502 pixels, la seule amélioration concerne la luminosité qui serait en mesure d’atteindre un pic de 3 000 cd/m² désormais. « Serait », puisque nous n’avons jamais été en mesure de relever cette valeur durant notre test, autant dire qu’elle a peu de chances de l’atteindre. Enfin, si l’Apple Watch Ultra 2 se veut être une montre sportive, ce n’est pas grâce à son autonomie qui n’atteint que trois jours en mode éco, rien à voir avec les Garmin et compagnie.

On en pince pour watchOS 10

Les principales nouveautés sur l’Apple Watch Ultra 2 proviennent principalement de watchOS 10. Toutes les tâches sont agréables à accomplir, c’est fluide et aucune anicroche n’est à signaler, on a même un retour haptique particulièrement satisfaisant. Mais le meilleur reste le nouveau geste de pincement du pouce et de l’index qui permet de répondre à un message, décrocher un appel, couper un minuteur, mettre en pause sa musique et la relancer, etc… On peut toutefois regretter que la Watch Ultra 2 soit encore trop dépendante du tactile, d’autant plus que l’écran est inutilisable lorsqu’il pleut et que la couronne a tendance à se coincer dans la peau du poignet.

Enfin, l’Apple Watch Ultra 2 embarque les mêmes capteurs que son aînée, à savoir un cardiofréquencemètre, un capteur optique de fréquence cardiaque, un oxymètre, un gyroscope, un accéléromètre, un altimètre, un profondimètre, un thermomètre cutané et un GNSS double fréquence. Ces capteurs sont tous à la pointe de la technologie et mention spéciale au GPS et au suivi de la fréquence cardiaque pour leur précision. Cependant, la Watch Ultra 2 ne peut toujours pas concurrencer les véritables montres de sport. En cause, l’absence de cartographie intégrée et des analyses de performances sportives pas assez poussées. Mais on sent qu’Apple est sur le bon chemin.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple Watch Ultra 2.

Afin de comparer l’Apple Watch Ultra 2 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures Apple Watch du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.