Jusqu’à 700 euros de moins sur les PC portables avec Nvidia RTX 40 : voici les offres Lenovo des French Days

Pendant encore quelques jours, Lenovo propose de belles remises sur ses meilleurs PC portables et moniteurs. Une occasion unique d’améliorer son setup de jeu sans se ruiner.

Jamais avare en promotion, Lenovo profite des French Days pour accompagner les joueurs nomades sans dilapider leurs économies. En effet, les PC portables de la série Legion bénéficient d’un tarif préférentiel.

Par exemple, le très bon Lenovo Legion Pro 5 AMD R7 tombe à 1 399 euros contre 2 099 euros en temps normal, soit une jolie remise de 700 euros. Cela dit, le temps presse pour profiter des diverses promotions du constructeur : celles-ci disparaitront le 7 mai prochain.

En bref :

Le Lenovo Legion Pro 5 AMD R7 à 1 399 euros au lieu de 2 099 euros

Permettre aux joueurs nomades de s’amuser où qu’ils soient sans pour autant les ruiner : voici ce que permet le Lenovo Legion Pro 5 dans sa mouture AMD. Si le constructeur livre ce PC portable sans système d’exploitation, afin d’alléger grandement la facture, il ne lésine pas sur la fiche technique. Forte d’un processeur AMD Ryzen 7 7745HX, de 16 Go de RAM, d’un SSD de 1 To et d’une carte graphique Nvidia RTX 4070, elle est capable de faire tourner tous les jeux AAA récents, ainsi que les titres à venir dans les prochaines années. Et cela dans de très bonnes conditions graphiques.

Une qualité graphique mise à l’honneur par un grand écran de 16 pouces, à la définition 2 560 x 1 600 et au taux de rafraîchissement de 240 Hz. Ainsi, quel que soit le type de jeu, l’utilisateur se retrouve face à une image aussi belle que fluide. Côté connectique, on retrouve quatre ports USB-A 3.2, un port HDMI 2.1, deux ports USB Type-C, une prise Ethernet RJ-45 et une prise jack.

À l’occasion des French Days, le Lenovo Legion Pro 5 AMD 7 bénéficie d’une belle remise de 700 euros, ce qui lui permet d’afficher un prix de 1 399 euros contre 2 099 euros habituellement.

Le Lenovo Legion Pro 5i à 1 799 euros au lieu de 2 299 euros

Pour celles et ceux que l’absence d’un système d’exploitation peut effrayer, mais qui veulent quand même réaliser une bonne affaire, le constructeur propose le Lenovo Legion Pro 5i. Tournant nativement sous Windows 11, celui-ci ne requiert aucune installation d’un OS après l’achat.

Issu de la même gamme que le Lenovo Legion Pro 5 AMD7, le Lenovo Legion Pro 5i reprend toutes les caractéristiques de son frère, tant au niveau du design que de la fiche technique… À deux exceptions près.

Ainsi, la mémoire RAM double et passe à 32 Go, assurant ainsi une fluidité accrue dans un usage bureautique, comme dans une utilisation plus soutenue lors de longues sessions de jeu. L’autre différence de taille est le processeur. Exit la puce AMD et bonjour le processeur Intel Core i7 de 14ᵉ génération. Celle-ci offre plus de puissance ainsi qu’une meilleure allocation des ressources, notamment dans les applications utilisant l’IA.

Enfin, grâce à sa batterie de 80 Wh, le Lenovo Legion Pro 5i peut supporter une journée complète d’usage simple avant de réclamer un chargeur.

En temps normal, le Lenovo Legion Pro 5i est vendu 2 299 euros. Cela dit, pour les French Days, Lenovo applique une promotion de 500 euros, ce qui fait tomber ce puissant PC portable à 1 799 euros.

Pour les joueurs ayant besoin d’encore plus de puissance, le Lenovo Legion Pro 5 se décline aussi avec une puce Intel Core i9 de 14ᵉ génération. Autant dire qu’avec une telle machine, les futurs jeux AAA tourneront sans problème même avec les caractéristiques graphiques à haut niveau.

Comme ses pairs, le Lenovo Legion Pro 7i profite de la générosité de Lenovo pour baisser son tarif à 2 699 euros au lieu de 3 399 euros, soit une dévaluation de 700 euros.

Le Lenovo Yoga Pro 9i à 1 599 euros au lieu de 2 099 euros

Bien entendu, Lenovo ne consacre pas son savoir-faire qu’au besoin des joueurs. Surtout lorsqu’un appareil comme le Lenovo Yoga Pro 9i se place comme un excellent rapport qualité-prix pour les professionnels.

Son très beau design, avec des angles et des bordures arrondis, n’enlève rien à l’ergonomie de ce laptop. Son superbe écran Mini LED de 16 pouces ne l’empêche pas de se glisser aisément dans un sac à dos. Et ce sans prendre toute la place grâce à une épaisseur minime de 1,82 cm.

Avec sa définition 3,2 K (3 200 x 2 000) et son taux de rafraîchissement de 165 Hz, le Lenovo Yoga Pro 9i assure une image magnifique, aussi bien pour regarder du contenu en streaming que pour contempler ses travaux dans les applications créatives.

Applications qui s’exécutent sans le moindre souci grâce à une fiche technique musclée, composée notamment d’un processeur Intel Core i9 de 14ᵉ génération. À ses côtés, en plus de 16 Go de RAM et d’un SSD de 1 To, s’invite une carte Nvidia RTX 4060. Comme tous les GPU de la gamme, celle-ci comprend les pilotes Nvidia Studio. Ceux-ci optimisent les ressources allouées aux logiciels professionnels, à l’instar de Blender ou Photoshop. Les sessions de travail gagnent en fluidité, avec des temps de rendus moins longs.

Pour les French Days, Lenovo retire 500 euros sur la facture du Lenovo Yoga Pro 9i, le faisant ainsi passer à 1 599 euros au lieu de 2 099 euros.