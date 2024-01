Jabra Evolve2 65 : ce micro-casque parfait pour le travail est à son meilleur prix sur Amazon

Vous avez besoin d'un casque spécifique et de qualité pour travailler ? Jabra propose le Evolve2, un micro-casque modulable très bien construit et son prix est bien plus doux en ce moment sur Amazon à 150 euros au lieu de 190 euros.

Jabra est une référence certaine dans le monde des périphériques audio grand public et plus particulièrement rayon casque avec diverses gammes. Le modèle Evolve2 65 est assez particulier, car il représente le parfait compagnon de travail, étant pensé comme un micro-casque qui allie en même temps performance et légèreté pour passer des appels pro (ou pas) dans d’excellentes conditions, le tout sans-fil. Il est actuellement à son meilleur prix sur Amazon avec une quarantaine d’euros en moins par rapport à son prix habituel.

Le Jabra Evolve2 65 , c’est quoi ?

Design, confortable et amovible

Casque certifié UC pour des communications transparentes

37 heures d’autonomie

Lancé à 259 euros, mais plus habituellement proposé aux alentours de 190 euros de nos jours, le micro-casque Jabra Evolve2 65 est disponible en ce moment à 149,99 euros sur Amazon. C’est son meilleur prix depuis très longtemps !

Un casque confortable, bien conçu et modulable

Le Jabra Evolve2 65 est à classer dans la catégorie des micro-casques haut de gamme conçus pour travailler, même s’il peut s’adapter à d’autres usages comme le gaming, par exemple, ou même pour être couplé à un smartphone. Il casque est léger (176 g) et est équipé de deux écouteurs en similicuir dont il est possible de détacher l’un d’entre eux à l’arceau pour gagner en flexibilité. Il est compatible Bluetooth 5.0 pour l’utiliser sur tous types de supports : PC/Mac, smartphone ou tablette, et est vendu avec un dongle USB-A afin de l’utiliser facilement sur un PC, sans configuration particulière requise. Il est d’ailleurs compatible multipoint pour connecter deux dispositifs distincts simultanément (8 au total), afin de pouvoir jongler entre l’écoute de musique sur un support et la prise d’appels sur le second produit (téléphone perso et pro par exemple).

Le son et le savoir-faire de Jabra pour travailler… ou autre

Dans micro-casque, il y a aussi micro. Le Jabra Evolve2 65 dispose d’un microphone dans lequel réside un réseau de trois micros MEMS numériques qui permettent une transmission fluide et naturelle des paroles, sans nuisances sonores extérieures grâce au mode antibruit. Tout ceci couplé aux larges écouteurs en similicuir qui proposent une isolation acoustique de qualité en plus de la réduction de bruit active. Ce casque propose également la technologie Jabra SafeTone, fonctionnalité complémentaire dédiée à la protection auditive des utilisateurs contre les pics sonores et chocs acoustiques qui peuvent survenir lors d’un appel en cas de mauvaise connexion. Grâce à cette option, le niveau de décibels transmis est automatiquement réduit. Tout ceci pour éviter, à long terme, de souffrir de problèmes auditifs liés au port de leur casque.

Côté batterie, le Jabra Evolve2 65 dispose d’une puissante batterie offrant une autonomie allant jusqu’à 37 heures en mode écoute. De quoi passer vos appels quotidiens, sans jamais avoir besoin de se soucier de l’état de batterie. La recharge du casque se fait via son stand dédié (à la verticale) mais demande tout de même 90 minutes pour une charge complète et 30 minutes pour une charge à 40-50 %.

Pour trouver le casque qui vous convient le mieux, et de comparer le Jabra Evolve2 65 avec d’autres références sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleurs casques Bluetooth du moment.

