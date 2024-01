On a rarement vu un TV LG 4K de 65 pouces à un prix aussi bas que pendant les soldes

Les soldes d'hiver sont une période idéale pour enfin s'acheter un TV vraiment plus grand que ce qu'on a l'habitude d'avoir à la maison, et sans pour autant se ruiner. Vous pourrez par exemple opter pour le LG 65NANO766, qu'Amazon propose à 549,99 euros au lieu de 1 099 euros au lancement.

Les TV de 65 pouces ont détrôné les diagonales de 55 pouces sur le marché des téléviseurs, et leur popularité a entraîné de grosses baisses des prix. Certaines références plus abordables bénéficient même de traitement de pointe, à l’image de la technologie NanoCell que l’on peut trouver sur le modèle 4K 65NANO766 de LG. Si vous recherchiez un bon TV pas trop cher en ces soldes d’hiver, vous pourriez bien miser sur celui-ci, d’autant plus que son prix ne dépasse pas les 550 euros.

Les points forts de ce TV LG 65NANO766

Une dalle 4K de 65 pouces

Avec la technologie NanoCell

Compatible HDR, HDR10 Pro, HLG

Lancé à 1 099 euros, puis proposé à 599,99 euros, le TV LG 65NANO766 est désormais affiché à 549,99 euros sur Amazon.

Si vous cherchez une alternative moins chère, on a ce qu’il vous faut : le TV Samsung 65AU7022 à 499,99 euros chez Cdiscount au lieu de plus de 700 euros.

Pourquoi le TV LG 65NANO766 vaut-il le coup ?

Le premier atout du TV LG 65NANO766 est évidemment sa grande diagonale de 65 pouces, qui facilite grandement l’immersion et rend les soirées films et séries bien plus agréables. Les bordures qui encadrent l’écran sont en plus quasi-invisibles, ce qui permet de bien mieux se concentrer sur l’image. Son deuxième point fort, c’est cette technologie NanoCell qu’il embarque et qui se rapproche du QLED. Il s’agit d’un filtre basé sur des boîtes quantiques et appliqué sur une dalle LCD. Résultat : les couleurs sont plus riches et vives et des noirs plus intenses.

N’oublions pas non plus sa définition 4K, qui offre un maximum de détails et de netteté, ainsi que ses compatibilités avec quelques normes d’affichage vidéo, comme les HDR10, HDR10 Pro ou encore HLG. Le processeur A5 Gen5 AI se chargera de son côté d’upscaler les contenus en 4K. Le TV LG 65NANO766 intéressera toutefois un peu moins les gamers, puisqu’elle est dénuée de ports HDMI 2.1 et se contente de deux ports HDMI 2.0. On a tout de même droit à la fonction ALLM qui réduit considérablement la latence en jeu. La plateforme de cloud gaming GeForce Now sera aussi de la partie. Enfin, on peut également compter sur les compatibilités avec les assistants vocaux, comme Alexa et Google Assistant.

