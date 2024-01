Asus ROG Ally : le concurrent du Steam Deck perd quasi un tiers de son prix pour les soldes

Vous attendiez une baisse de prix significative pour vous offrir un ROG Ally et pouvoir jouer tranquille Ă vos jeux AAA partout ? C'est le bon moment pendant ces soldes d'hiver puisque son prix vient de chuter sur Amazon en passant de 699 euros Ă 499 euros.

2023 avait dĂ©jĂ posĂ© les bases, mais 2024 sera sans doute une grande annĂ©e pour les consoles « PC portables ». Asus avec son ROG Ally avait dĂ©jĂ mis un grand coup sur ce marchĂ© naissant, mais son ticket d’entrĂ©e Ă©tait peut-ĂŞtre un peu Ă©levĂ©, surtout avec un Steam Deck en face. En tout cas ces soldes d’hiver 2024 sont peut-ĂŞtre le moment d’y passer si vous hĂ©sitiez encore puisque les deux modèles (Z1 et Z1 Extreme) sont en promo sur Amazon avec notamment un prix situĂ© sous les 500 euros pour le premier.

L’Asus ROG Ally Z1, c’est quoi ?

Une console portable sous Windows 11

Un Ă©cran FHD 120 Hz

16 Go de RAM et 512 Go de stockage

Au lieu de 699 euros habituellement et Ă son prix de lancement, l’Asus ROG Ally Z1 est proposĂ©e Ă 499 euros sur Amazon. La version Z1 Extreme est Ă©galement en promotion pendant les soldes chez Amazon et passe de 799 euros Ă 649 euros.

Un superbe écran pour jouer à tous les jeux vidéo disponibles sur Windows

Sortie après la ROG Ally Z1 Extreme, la version Z1 tout court reprend quasi tous les points de cette dernière. On retrouve donc l’Ă©cran de 7 pouces Full HD avec un taux de rafraĂ®chissement maximal de 120 Hz et avec luminositĂ© de 500 cd/m², ce qui le rend dĂ©jĂ meilleur que le premier Ă©cran du Steam Deck. CĂ´tĂ© design, il faudra faire avec celui de ROG, Ă savoir une coque blanche anguleuse avec du RGB, forcĂ©ment fait aimer.

Concernant la puce, il s’agit de l’AMD Z1, un CPU qui comprend un CPU Ă 6 cĹ“urs pour 12 threads et la puce est gravĂ©e en 4 nm. On trouve Ă©galement une puce graphique RDNA 3 avec 4 CUs. La ROG Ally Z1 offre enfin 16 Go de RAM et 512 Go de stockage en PCIe Gen 4 pour stocker ses jeux et autre car oui, il s’agit d’une machine tournant sous Windows 11. Enfin, pour la charge, on a droit Ă un chargeur USB de 65 W en Power Delivery permettant d’atteindre les 40 Wh. L’autonomie est donc meilleure sur la Z1 que sur la Extreme mais elle ne crève pas non plus le plafond.

Pour en savoir plus sur cette console portable, nous vous invitons Ă lire notre test de l’Asus ROG Ally Z1.

