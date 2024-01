À seulement 329 €, ce TV 4K de 55 pouces est l’un des meilleurs deals des soldes 2024

Les soldes d'hiver sont la période idéale pour changer son vieil écran cathodique pour un TV 4K tout neuf sans dépenser une fortune. Pour les personnes au budget restreint, ce Toshiba de 55 pouces doté d'une dalle LED en 4K est une bonne affaire maintenant qu'il est proposé à 329,99 euros au lieu de 549 euros chez Cdiscount.

Pendant les soldes, on peut se faire plaisir une nouvelle fois juste après Noël en changeant de smartphone, d’écouteurs sans fil, de composants pour son PC ou en s’offrant un nouveau TV 4K flambant neuf, tel que ce Toshiba 55UV3363DG. Chez Cdiscount, ce TV 4K de 55 pouces profite d’une baisse de 220 euros sur son prix de départ.

Le Toshiba 55UV3363DG en quelques points

Un TV LED de 55 pouces en définition 4K

Avec HDR10 et Dolby Vision

Une fonction Smart TV avec l’interface VIDAA U

Au lieu de 549 euros habituellement, le Toshiba 55UV3363DG est maintenant disponible en promotion à 329,99 euros chez Cdiscount. La version de 43 pouces, le Toshiba 43UV3363DG, est également en promotion à 259 euros au lieu de 379 euros chez Lidl.

Les caractéristiques du Toshiba 55UV3363DG

Pour seulement 329 euros, le Toshiba 55UV3363DG propose une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) sur son écran de 55 pouces, soit d’une diagonale de 139 cm. À ce prix, il faut bien sûr se contenter d’un affichage LED basique mais cette dernière n’a pas que des désavantages, elle est par exemple plus lumineuse qu’un écran OLED et est surtout moins énergivore. De plus, cela n’empêche pas de profiter de certains traitements d’image comme Dolby Vision et le HDR10 qui étend la plage dynamique de l’image pour la rendre plus détaillée, contrastée et immersive.

S’il n’est pas le mieux optimisé pour le gaming à cause d’un taux de rafraîchissement qui ne dépasse pas les 60 Hz et l’absence de technologie VRR, le Toshiba 55UV3363DG dispose quand même des fonctions d’une Smart TV. Son interface VIDAA U propose une navigation simple et intuitive, la possibilité de personnaliser son menu à l’envi ainsi qu’un accès direct à certaines plateformes de streaming et applications comme Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et YouTube. De plus, il est possible de naviguer à la voix grâce à sa compatibilité avec Alexa.

