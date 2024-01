La toute nouvelle GeForce RTX 4070 Super est disponible : où la dénicher au meilleur prix ?

Nvidia vient compléter sa série 4000 de carte graphique et sort la RTX 4070 Super. Disponible à l’achat ce mercredi 17 janvier 2024, voici une sélection des commerçants proposant ce modèle dans différentes configurations.

La GeForce RTX 4070 Super est l’une des nouvelles cartes graphiques proposées par Nvidia. Un peu comme la génération Turing des RTX 2000, le constructeur propose des versions SUPER de ses CG. À la clé, quelques gains de performance pour un tarif plus avantageux au vu sa polyvalence. Nous avons eu d’ailleurs l’occasion de la tester, et elle nous a fortement convaincus.

Où acheter la RTX 4070 Super ?

Lancé le 17 janvier 2024, la GeForce RTX 4070 Super avec 12 Go est disponible au prix de 659 euros. Bien évidemment, disponible sur le site Nvidia en édition Founder, on la trouve aussi chez d’autres sites d’e-commerce.



Une carte parfaite pour le 1440p

Pour « mériter » sa mention Super, la RTX 4070 embarque 20 % de cœurs CUDA supplémentaires, pour un niveau de performance légèrement supérieur à la RTX 3090 en rasterisation (hors ray tracing) et de 15 % par rapport à la RTX 4070 selon Nvidia. Le cache L2 est aussi en augmentation et passe de 26 à 48 Mo. Autrement, la configuration reste identique avec 12 Go de mémoire vidéo sur un bus de 192-bit à la bande passante de 504 Go/s.

Comme sa grande sœur, la version Super permet de jouer à un haut framerate en définition 1440p, mais aussi en 4K à certains jeux récents, forcément aidé par la génération d’images du DLSS 3. Durant notre test, nous avons constaté que la RTX 4070 Super est 17 % plus performante que la RTX 4070 sur Alan Wake 2 dans les configurations ray tracing et path tracing en 1440p.

Il n’est pas étonnant que la consommation de la RTX 4070 Super augmente légèrement de 30W, au vu du gain en performance qu’elle peut offrir. En revanche, on apprécie l’effort de Nvidia en termes d’efficacité énergétique. En effet, la carte est légèrement plus puissante que la RTX 3090 qui peut atteindre les 375W en pleine charge, contrairement à la RTX 4070 Super, qui atteint 220W. Une consommation largement inférieure et très appréciée.

Polyvalente, elle peut faire tourner de nombreux jeux en 4K 60 FPS grâce au DLSS. Il est donc difficile de ne pas la recommander, surtout pour les joueurs et joueuses souhaitant renouveler leur carte graphique GTX 1000 ou RTX 2000.

Voici notre test sur la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 Super.

