De 1 999 € à 999 € : le prix du Zenbook 14 Flip OLED fait le grand saut pendant les soldes

Avec son écran OLED haute résolution, la puissance de son Ryzen 9 et son châssis convertible en tablette, l'Asus Zenbook 14 Flip OLED se recommande les yeux fermés. C'est encore plus vrai en cette période de soldes d'hiver puisque ce joyau se négocie à 999 euros chez Amazon au lieu de 1 999,99 euros lors de son lancement.

L’Asus Zenbook 14 Flip OLED est un PC portable très apprécié pour sa transportabilité, sa puissance, son autonomie mais également la qualité indéniable de son écran. Les personnes cherchant une bonne machine pour un usage professionnel peuvent difficilement trouver mieux, alors autant en profiter maintenant qu’il est à moitié prix, passant ainsi sous la barre des 1 000 euros grâce aux soldes d’hiver.

L’Asus Zenbook 14 Flip OLED en quelques points

Un écran OLED tactile en définition 2.8K

Les performances du puissant processeur Ryzen 9 5900HX

Un design fin et léger avec une charnière convertible à 360°

Lancé à 1 999 euros, l’Asus Zenbook 14 Flip OLED est maintenant disponible en promotion à 999 euros au lieu de 1 299 euros sur Amazon.

L’Asus Zenbook 14 Flip OLED, un laptop puissant au bel écran

Les Zenbook représentent le haut de gamme du catalogue d’Asus et le Zenbook 14 Flip OLED ne manque pas de le prouver avec une configuration puissante nichée dans ce châssis particulièrement travaillé. Fin et léger, sa charnière est également convertible à 360°, ce laptop peut ainsi être utilisé de la même manière qu’une tablette, surtout que son écran est tactile. Concernant ce dernier, il s’agit d’une dalle OLED en définition 2.8K (2 880 x 1 800 pixels) avec une couverture complète du spectre DCI-P3 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Sous le capot, la petite bête cache un processeur AMD haut de gamme, un Ryzen 9 5900HX (8 cœurs, 16 threads, 3,3 GHz, 4,6 GHz max, TDP 45 W) dont les hautes performances conviennent à une majorité d’utilisateurs. Il est associé à 16 Go de RAM et le stockage est géré par un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 To. L’Asus Zenbook 14 Flip OLED peut tout faire, hormis le jeu vidéo à cause de l’absence de GPU dédié. Sa batterie de 63 Wh est capable de tenir 6 heures et d’après le constructeur, 49 minutes suffisent à lui faire récupérer 60 % de sa capacité.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.