Samsung Galaxy A34 : ce fleuron du milieu de gamme coûte 125 € de moins pendant les soldes

Si l'on cherche un smartphone convaincant, de marque et pas cher, on peut se tourner les yeux fermés vers les derniers Samsung Galaxy A. En ce moment, le Samsung Galaxy A34 avec ses airs haut de gamme, son écran premium et une fiche technique aussi équilibrée que maîtrisée est proposé à 276 euros au lieu de 399 euros chez Ubaldi pendant les soldes.

Comme chaque année, Samsung renouvelle toute ses gammes de smartphones, des séries S aux séries A en passant par la série Z. Le Samsung Galaxy A34 fait partie de la dernière cuvée de 2023 et le constructeur sud-coréen nous sert ici un modèle particulièrement réussi avec quelques caractéristiques haut de gamme pour un prix contenu. Pour troquer son vieux smartphone contre ce modèle neuf et pas cher, mieux vaut ne pas attendre la fin des soldes puisque le Samsung Galaxy A34 est 30 % moins cher qu’à son lancement chez Ubaldi.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy A34

Un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Quatre ans de mises à jour majeures

Un bon capteur principal de 48 Mpx

Une autonomie d’une journée et demie

Au lieu de 399 euros habituellement, le Samsung Galaxy A34 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 276 euros chez Ubaldi. Une coque transparente est également offerte à l’achat.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy A34. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy A34 au meilleur prix ?

Galaxy A34, le Samsung Galaxy au meilleur rapport qualité-prix

Le Samsung Galaxy A34 peut se montrer convaincant avec son design qui s’inspire largement de celui du Galaxy S23, du moins pour le dos, puisque la face avant arbore une encoche qui casse cette impression de premium qu’on devait en avoir. Au moins, l’écran rattrape cette légère déception puisqu’il s’agit d’une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement alternant entre 60 Hz et 120 Hz. Du côté de l’autonomie, la batterie de 5 000 mAh peut tenir une journée et demie.

Pour ce qui est des performances, c’est une puce MediaTek Dimensity 1080 couplée à 6 Go de RAM qui anime ce smartphone. En usage basique et en multitâche, le Galaxy A34 se porte comme un charme, mais en ce qui concerne les gros jeux du Play Store, il faut revoir les graphismes à la baisse pour avoir un affichage fluide. Enfin, l’appareil photo constitué d’un capteur principal de 48 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un capteur macro de 5 Mpx est globalement convaincant avec notamment un bon traitement algorithmique. Dommage que le capteur macro soit inutile.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy A34.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.