Amazon veut vider les stocks de ce TV 4K Samsung 65 pouces avec cette offre des soldes

Depuis le début des soldes d’hiver, on trouve une flopée de promotions sur les téléviseurs, et si vous souhaitez en changer, le Samsung UE65AU7095 se négocie actuellement à 599 euros, au lieu de 899 euros au départ. À ce prix, Amazon veut vider les stocks de ce TV 4K 65 pouces de Samsung pendant les soldes.

Si vous recherchiez un téléviseur avec une grande diagonale, vous voilà servi pendant les soldes. Aujourd’hui, on vous propose le téléviseur Samsung Crystal UHD 4K qui est en promotion avec 300 euros de remise, de quoi faire des économies sur ce grand écran qui trouvera idéalement sa place dans votre salon.

Les points à retenir du TV Samsung UE65AU7095

Un écran LED de 65 pouces en définition 4K

La prise en charge des traitements HDR

Les fonctions Smart TV : TizenOS

Habituellement vendu à 899 euros, le téléviseur Samsung UE65AU7095 bénéficie de 33 % de remise et s’affiche à présent à 599 euros sur Amazon.

Un écran LCD certes, mais qui plaît pour sa taille et sa qualité d’image

La gamme Crystal de Samsung n’est peut-être pas au niveau des dernières Qled que propose la marque, mais c’est tout de même de bons téléviseurs estampillés Samsung que l’on connaît pour son excellence en matière d’écran. Sa dalle profite d’ailleurs de bordures très fines pour laisser pleinement s’exprimer l’immense diagonale de 65 pouces. Elle suffit pour regarder confortablement ses séries et ses films dans de bonnes conditions.

Certes, on a droit à une dalle LCD, mais elle offre une définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) pour une belle finesse d’image. La dalle est également compatible HDR10, HDR10+, HLG (mais pas de Dolby Vision). Quant à l’audio, Samsung a inclus 2 haut-parleurs de 10 W offrant la technologie Adaptive Sound qui analyse en temps réel le contenu audio de chaque scène pour optimiser le son et l’immersion. Il comprend aussi la prise en charge de la technologie Dolby Digital Plus permettant d’obtenir un meilleur rendu sonore.

Pas pensé pour le gaming, mais c’est une bonne Smart TV

Le modèle UE65AU7095 ne dispose pas de ports HDMI 2.1. Elle ne propose donc pas de compatibilités complètes avec les dernières technologies pensées pour les joueurs, même si un mode ALLM (Auto Low Latency Mode) est bien présent, qui permet de réduire au maximum la latence.

Enfin, Samsung oblige, TizenOS est de la partie. Cet OS permet de naviguer de façon ergonomique dans les menus du téléviseur, tout en profitant des services et des applications compatibles comme Netflix, Prime Video, Disney+, etc. Sachez aussi que ce TV est compatible avec Google Assistant, Alexa, Apple Homekit et permet de diffuser des contenus depuis son smartphone via AirPlay 2 ou Miracast.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter <@FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.