Voilà une bonne affaire des soldes avec ce moniteur gaming (4K, 144 Hz et HDMI 2.1)

Le Gigabyte M28U fait partie de ces écrans PC gaming qui proposent toutes les caractéristiques que l'on attend d'un bon moniteur réactif et fluide. Son prix passe de 499 euros à 449 euros pour les soldes.

Taux de rafraîchissement élevé, bonne qualité d’image, diagonale d’écran suffisamment grande, compatibilité avec une technologie de rafraîchissement variable… Les critères à prendre en compte avant d’acquérir un écran PC pour le gaming sont nombreux. Alors quand des modèles réunissent tout ce que l’on attend pour jouer efficacement, autant foncer. Le Gigabyte M28U fait justement partie de ces références, et la bonne nouvelle, c’est qu’il n’est plus aussi cher qu’avant : pendant les soldes, il bénéficie d’une réduction de 50 euros.

Pourquoi on recommande le Gigabyte M28U

Une dalle IPS 4K de 28 pouces

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz + taux de réponse de 1 ms

Compatible FreeSync Premium Pro + HDR

Avec HDMI 2.1

Initialement affiché à 499 euros, l’écran PC gaming Gigabyte M28U est désormais proposé à 449 euros chez Rue du commerce.

Des parties bien réactives sur PC

Le premier atout de l’écran PC gaming Gigabyte M28U (et vous le verrez, il y en a pas mal), c’est la définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) de sa dalle IPS de 28 pouces. On aura donc droit à des images très détaillées, si votre tour PC peut supporter cette définition, évidemment. Cet écran est en plus encadré de très fines bordures sur trois côtés, ce qui permet de profiter d’une meilleure immersion. Une immersion qui est d’ailleurs aussi maximisée par le HDR, soit dit en passant. N’oublions pas non plus que l’écran couvre aussi 94 % du spectre DCI-P3, pour un rendu des couleurs vraiment éclatant.

Cette dalle garantit aussi une excellente fluidité, y compris lors des combos les plus nerveux, grâce à son taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 144 Hz. Ajoutons à cela un taux de réponse de seulement 1 ms, qui vous permettra d’éviter tout retard dans vos actions de jeu, surtout lors de parties où la réactivité est primordiale. Une qualité bien utile pour les FPS ou les jeux de combat. Et pour ne rien gâcher, la technologie AMD FreeSync Premium Pro est aussi de la partie : elle se chargera de résoudre les problèmes de tearing en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique, minimisant ainsi les déchirures d’écran ou les saccades.

Des ports HDMI 2.1 pour jouer sur console

Si l’écran Gigabyte M28U est avant tout conçu pour les joueurs sur PC, sachez que les joueurs sur PS5 ou Xbox Series X/S n’ont pas été délaissés puisque deux ports HDMI 2.1 sont présents sur ce modèle. Vous pourrez donc jouer sur une console next-gen sans problème et surtout dans les meilleures conditions, puisque les ports autorisent l’affichage en 4K@120fps. Enfin, outre les ports HDMI 2.1, la connectique du Gigabyte M28U est assez correcte avec un DisplayPort 1.4 ainsi qu’un port USB-C en plus.

