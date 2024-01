Ce forfait mobile avec 120 Go de 4G est à moins de 10 €/mois, mais à une seule condition

Cdiscount souhaite mettre en avant son abonnement « à la Amazon Prime » en proposant un forfait mobile spécifique pour les personnes ayant souscrit au service CDAV : 120 Go pour 9,99 euros par mois, toujours sans engagement.

Voilà un forfait mobile bien particulier : si vous êtes membre CDAV (Cdiscount à volonté), vous avez la possibilité de souscrire à une offre spéciale, soit 120 Go pour moins de 10 euros par mois et toujours sans engagement. C’est ni plus ni moins que le forfait au rapport Go-Prix le plus avantageux du moment, parmi tous les opérateurs les moins chers.

Le forfait Cdiscount Mobile spécial CDAV en détail

Appels, SMS/MMS illimités en France, Europe et DOM

120 Go de data 4G en France métropolitaine et 17 Go En Europe/DOM

Sans engagement avec le réseau Bouygues Telecom

Carte SIM à 1 euro

En ce moment, les membres Cdiscount à volonté (CDAV) ont la possibilité de souscrire à un forfait spécial : 120 Go pour 9,99 euros par mois, sans engagement. C’est le même prix que le forfait de 80 Go sans ce bonus spécial chez l’opérateur. Notez que vous pouvez en profiter en souscrivant à l’essai gratuit à Cdiscount à Volonté pendant 6 jours.

Un réseau de qualité au meilleur prix

Avec le réseau de Bouygues Télécom, Cdiscount est un opérateur mobile virtuel s’assurant d’un des meilleurs réseaux de l’hexagone. La quasi-totalité du territoire est couverte et vous pouvez profiter des infrastructures partenaires en Europe et en DOM.

Côté appels, les forfaits proposés disposent des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro mobile français.

Une offre imbattable en rapport Go-Prix

Ce forfait spécial CDAV chez Cdiscount Mobile est clairement intéressant puisqu’il comprend une enveloppe de 120 Go, de quoi vous permettre de surfer tranquillement sans crainte d’être vraiment limité dans vos usages numériques mobiles. En Europe et en DOM, vous pouvez également profiter de l’internet mobile grâce à 17 Go dédié, bien pratique pour utiliser son GPS, par exemple, sans devoir payer une option en plus.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à Orange lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

