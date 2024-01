Ce dock pour Steam Deck, avec port HDMI 4K@60Hz, profite de 20 % de réduction pendant les soldes

Si vous posséder un Steam Deck et que vous souhaitez pouvoir y brancher d'autres périphériques et même un écran pour jouer encore plus confortablement, le dock Novoo avec ses 6 ports pourrait bien vous convenir. En plus, il est vraiment peu cher pendant les soldes puisqu'on peut le trouver à 23,99 euros au lieu de 29,99 euros sur Amazon.

Les possesseurs d’une console portable type Steam Deck ou ROG Ally savent à quel point une station d’accueil peut se révéler très utile. Cet accessoire permet en effet de brancher la console sur un écran externe et de la connecter à divers périphériques, comme un clavier ou une souris. De quoi élargir son setup très facilement. Pendant ces soldes d’hiver, c’est le dock Novoo qui nous intéresse, puisque non seulement il comporte pas moins de six ports, mais il est aussi et surtout peu cher grâce à une réduction de 20 %.

Les points à retenir du Novoo Dock Steam Deck

Six ports disponibles

Dont un port HDMI qui autorise la 4K@60 Hz

Une interface USB-C

Initialement vendu à 29,99 euros, le Novoo Dock Steam Deck est désormais proposé à 23,99 euros sur Amazon grâce au coupon de 20 % à cocher avant de glisser le produit dans le panier.

Un dock très polyvalent

Le Novoo Dock Steam Deck est donc une station d’accueil assez compacte sur laquelle on peut poser une console portable, que l’on va brancher en USB-C. Notez d’ailleurs que le connecteur est positionné à 90° sur son câble, ce qui permet de le brancher très facilement à la console portable sans devoir garder le câble plié, ce qui pourrait vraiment l’abimer. D’ailleurs, Novoo a pris soin de miser sur un câble en corde très résistant. La marque a également misé sur un alliage d’aluminium pour son dock, lui conférant ainsi une bonne solidité, et a aussi pris soin d’ajouter de petites pièces anti-dérapantes en silicone en dessous.

Au niveau de ses ports, on en trouve six au total : un port Ethernet 1 Gbps (pour une connexion Internet ultra rapide), un port USB-C pour la recharge, trois ports USB-A 3.0 5 Gbps (bien utiles pour brancher un clavier ou une souris) ainsi qu’un port HDMI, qui autorise la 4K@60Hz. Autant dire que si vous choisissez de brancher votre Steam Deck ou Rog Ally sur un écran externe compatible 4K, vous pourrez profiter d’images bien fluides et détaillées.

Une base de charge pratique

Le dock de Novoo peut aussi recharger votre Steam Deck grâce à son entrée USB-C qui peut supporter jusqu’à 100 W. Vous n’aurez qu’à brancher un chargeur sur le deck et garder votre Steam Deck connecté à la station. Notez tout de même que la puissance de charge maximale du Steam Deck est de 45 W. Autrement, vous pourrez recharger votre console tout en continuant à jouer.

Enfin, notez que ce hub est aussi compatible avec les smartphones, les tablettes et les PC portables grâce à son interface USB-C.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.