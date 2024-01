Seulement 139 €, c’est le prix de la tablette familiale de Lenovo pendant les soldes

La Tab M10 Gen 3 est une tablette entrée de gamme de chez Lenovo. Cette petite ardoise de 10,1 pouces est idéale pour consulter du contenu, et plaira au plus grand nombre grâce à son petit prix qui est aujourd’hui abaissé à 139,90 euros au lieu de 219,90 euros sur Amazon.

Il n’y a pas que Samsung qui propose des tablettes abordables, Lenovo aussi pense aux petits budgets et possède dans son catalogue, des ardoises tactiles très intéressantes. On pense par exemple à la M10 Gen 3, qui convient pour du divertissement et offre une expérience agréable. Déjà à un tarif attractif, la tablette de Lenovo chute sous les 140 euros durant les soldes.

Les points à retenir sur la Lenovo Tab M10 Gen 3

Une tablette entrée de gamme au look soigné

Efficace pour des usages simples

Une autonomie confortable

Au départ à 219,90 euros, la tablette Lenovo Tab M10 Gen 3 perd 36 % de son prix et s’affiche actuellement à 139,90 euros sur Amazon. Elle est également disponible au même prix sur le site du constructeur pendant les soldes.

Un écran de bonne facture pour visionner du contenu

La Lenovo Tab M10 Gen 3 est un modèle entrée gamme au design soigné, avec un châssis métallique qui assure une bonne solidité. Son écran de 10,1 pouces procure un bon confort visuel avec sa résolution de 1 920 x 1 200 pixels. Pas d’Amoled, mais elle reste suffisante pour regarder vos contenus préférés, d’autant plus que la marque ajoute deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour améliorer la qualité sonore.

La prise en main est bonne et ses 460 g facilitent son transport. On trouve aussi un microphone, très utile pour les appels vidéo. À ce propos, la caméra frontale est de 5 Mpx, ce qui est suffisant pour des appels occasionnels avec vos proches. Autrement, on a du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 5, deux ports USB-C 2.0, une prise mini Jack, un emplacement nano SIM LTE et un emplacement pour carte microSD.

Des performances correctes

Pour animer sa tablette, Lenovo s’appuie sur un processeur Unisoc T610 de huit cœurs accompagné de 4 Go de RAM. Il est clair que ce n’est pas la configuration la plus puissante, mais la tablette répond à la plupart des usages classiques : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, mais sans pouvoir lancer les jeux les plus gourmands.

D’ailleurs, les principaux services de streaming sont disponibles : YouTube, Netflix, Prime Vidéo, Disney+, etc. Android 12 étant de la partie, l’expérience utilisateur est agréable (bien qu’un peu datée), et surtout, cela vous donne accès à de nombreuses applications via le Play Store. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la Lenovo Tab M10 Gen 3 dispose d’une batterie de 7 700 mAh, pour une autonomie de 14 heures de visionnage selon la marque.

