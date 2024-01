Logitech G735 : ce casque gaming « inclusif et non genré » est à moitié prix durant les soldes

Les soldes d'hiver sont une période privilégiée pour rafraîchir son setup gamer avec de nouveaux équipements et pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé chaussure à leur pied, ou plutôt casque à leur tête dans ce cas-ci, nous recommandons le Logitech G735. Il s'agit du casque le plus confortable de Logitech et il est adapté à toutes les têtes ! En ce moment, il se négocie à seulement 119,99 euros chez Boulanger au lieu de son prix de départ de 229 euros.

Considéré comme un loisir essentiellement masculin il y a quelques années encore, le gaming attire aujourd’hui autant d’hommes que de femmes et de jeunes que d’aînés. Si certains constructeurs ont joué sur la féminisation du marché pour concevoir des produits destinés aux femmes, Logitech s’adresse aux gamers et gameuses d’aujourd’hui de manière plus neutre avec sa collection Aurora qui regroupe des produits non genrés et inclusifs. Le casque Logitech G735 fait partie de cette collection et il est à -48 % chez Boulanger pendant les soldes.

Le Logitech G735 en quelques mots

Un casque « inclusif » au confort pensé pour tous

La double connectivité en filaire et en sans-fil

Une autonomie maximale de 56 heures (sans RGB)

Au lieu de 229 euros au lancement, le Logitech G735 Lightspeed est maintenant disponible en promotion à 119,99 euros chez Boulanger. De plus, un repose casque est offert.

Le casque le plus confortable de Logitech

En concevant un casque gamer inclusif, Logitech a dû mettre au point un design qui s’adresse à toutes et à tous et même en rupture avec le reste de son catalogue. Le G735 arbore ainsi une apparence sobre, tout en blanc avec un mince éclairage RGB autour des oreillettes. Grâce à sa légèreté ainsi qu’à ses oreillettes et son arceau généreusement rembourrés, ce casque est agréable à porter sur le long terme et garantit une bonne isolation passive. Surtout, il a été conçu pour tenir sur les têtes de petite taille et grâce aux oreillettes larges, les personnes qui portent des lunettes ou des boucles d’oreille ne ressentent aucune gêne.

Plusieurs options de connectivité sont possibles : en filaire avec son port jack 3.5 mm (le câble jack n’est pas fourni), en sans-fil avec une portée de 20 mètres grâce au Bluetooth d’une part et au dongle USB Lightspeed de l’autre. Pour ce qui est de l’autonomie, il est annoncé que la batterie amovible peut tenir une durée de 56 heures avec le volume à 50 % sans l’éclairage RGB et de 16 heures avec l’éclairage RGB. Malgré le côté énergivore de l’éclairage RGB, c’est tout à fait correct.

Des performances correctes, mais perfectibles

Le Logitech G735 est doté de transducteurs de 40 mm et sa signature sonore est portée sur les basses, comme nous pouvons l’attendre d’un casque gaming, et ce afin d’apporter plus de profondeur aux explosions ou aux rugissements d’un moteur. Ces basses sont même trop présentes par moment et il devient alors nécessaire de passer par l’égaliseur pour rectifier le tir. Globalement, le Logitech G735 propose un rendu sonore correct. Ce n’est ni décevant ni excellent. Précisons également qu’il est compatible avec le son surround Dolby Atmos et Windows Sonic.

Le micro-perche détachable embarque la technologie Blue VO!CE, cette dernière supprime les bruits de fond et améliore la voix en la rendant plus riche et plus nette. Il n’y a donc aucun mal à se faire comprendre de ses coéquipiers lors de parties multijoueurs, mais à l’instar du rendu sonore, la restitution du micro peut manquer de naturel. Enfin, le Logitech G735 propose le double mixage audio afin de moduler indépendamment le son d’un jeu et celui du chat.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.