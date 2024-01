Motorola Edge 30 Neo : -45 % sur ce smartphone compact et élégant pendant les soldes

Le Motorola Edge 30 Neo est présenté comme étant le smartphone haut de gamme le moins cher du constructeur américain, considérez-le plutôt comme un smartphone du milieu de gamme avec quelques caractéristiques premium. En tout cas, il peut convenir pour celles et ceux qui recherchent un smartphone bien fini sans payer le prix fort, particulièrement pendant ces soldes où il est disponible à 219,99 euros chez Électro Dépôt au lieu de 399 euros.

Avec ses smartphones Edge, Motorola vient chasser sur les terres de certains concurrents chinois tels que Xiaomi et Realme en proposant des modèles haut de gamme au meilleur rapport qualité-prix. Inscrit dans une gamme premium, le Motorola Edge 30 Neo est toutefois considéré comme un smartphone du milieu de gamme qui a fait plusieurs compromis pour être accessible au grand public. Pendant les soldes d’hiver, ce smartphone compact et élégant bénéficie d’une réduction de 45 %.

Ce qu’il faut retenir du Motorola Edge 30 Neo

Un écran OLED 120 Hz à ce prix !

Un appareil photo correct, surtout de jour

La recharge rapide de 65 W

Au lieu de 399 euros habituellement, le Motorola Edge 30 Neo est maintenant disponible en promotion à 219,99 euros chez Électro Dépôt. Ce smartphone est également en promotion chez Boulanger où il est affiché à 249 euros.

L’esthétique avant tout !

Pour un smartphone lancé à moins de 400 euros (et aujourd’hui à un peu plus de 200 euros), le Motorola Edge 30 Neo est un très beau modèle. Le dos lisse est plaisant à effleurer et n’attrape pas les traces de doigt, de plus, les coloris proposés sont tous certifiés par Pantone. La face avant est quant à elle épurée avec de fines bordures et un poinçon central plutôt discret, c’est propre. Le tout est certifié IP52 et protégé par un verre Gorilla Glass 3, ce ne sont pas les meilleures protections alors mieux vaut y faire attention.

Pour l’écran de 6,28 pouces, le constructeur américain (détenu par Lenovo) opte pour une dalle pOLED en définition Full HD+ (2 160 x 1 200 pixels) avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. Sur cette tranche tarifaire, c’est rare et c’est d’autant plus appréciable. Et encore, nous avons mesuré lors de notre test un Delta E proche de la valeur référence, une excellente couverture colorimétrique en mode Vif et une luminosité maximale qui frôle les 1 000 cd/m². Ce smartphone a une belle gueule !

Un appareil photo solide, un processeur qui l’est moins

Le Motorola Edge 30 Neo propose également un appareil photo aux performances plus que correctes. On retrouve un capteur principal grand-angle de 64 Mpx (f/1,8) soutenu par un stabilisateur optique et un autofocus ainsi qu’un ultra grand-angle de 13 Mpx (f/2,2). De jour, les clichés présentent un piqué honorable et une colorimétrie naturelle avec une bonne gestion du contraste, le mode nuit est quant à lui décevant avec des clichés peu exploitables. L’ultra grand-angle propose de son côté des résultats corrects.

Pour ce qui est des performances, le Motorola Edge 30 Neo tourne avec un Snapdragon 695 qui le rend compatible avec la 5G. On est loin du Snapdragon 8+ Gen 1 du Edge 30 Ultra, il faut se contenter ici d’un SoC polyvalent à la puissance suffisante pour faire tourner la majorité des applications grand public. Ça se complique avec les gros jeux du Play Store, même en « moyen », Fortnite traîne à 25-30 FPS. Enfin, la batterie de 4 020 mAh tient seulement une grosse journée mais heureusement, on peut compter sur la recharge rapide de 65 W.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Motorola Edge 30 Neo.

