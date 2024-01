Amazon solde ces 4 prises connectées à un super prix pour passer plus facilement à la domotique

Pour se lancer dans la domotique sans dépenser une fortune, les prises connectées apparaissent comme étant la meilleure solution. Simples à utiliser, elles permettent de rendre intelligent n'importe quel appareil électrique, et elles sont surtout en solde ! Chez Amazon, le lot de quatre prises connectées Meross se négocie pour 33,59 euros au lieu de 41,99 euros.

Au lieu d’acheter directement le dernier objet connecté pour faciliter son quotidien, pourquoi ne pas rendre intelligent les objets que l’on a déjà et opter pour un lot de prises connectées ? Ces accessoires simples à installer et à utiliser permettent de rendre « connecté » n’importe quel appareil électrique, et ainsi les contrôler à distance à l’aide de son smartphone. Grâce aux soldes, cette alternative est encore moins chère puisque le lot de quatre prises connectées Meross s’affiche désormais avec une baisse de 15 % chez Amazon.

La prise connectée Meross, qu’est-ce ?

Quatre prises connectées discrètes et simples à utiliser

Compatible avec Alexa, Google Assistant et SmartThings

Mesure la consommation d’énergie

Au lieu de 41,99 euros habituellement, le lot de 4 prises connectées Meross est maintenant disponible en promotion à 33,59 euros chez Amazon.

Des prises autonomes et simples à utiliser

Il faut d’abord savoir que les prises connectées de ce pack sont de type F, un modèle très répandu dans certains pays d’Europe, mais pas forcément en France, ce qui ne les empêche pas d’être compatibles avec la quasi-unanimité des appareils électriques. La seule différence entre ces prises de type F et nos traditionnelles prises de type E est que les premières n’ont pas la broche métallique qui ressort pour la prise de terre. Une fois installées, ces prises au design passe-partout doivent être configurées via l’application de Meross.

Il n’y a pas besoin de pont pour les faire fonctionner, une connexion Wi-Fi avec une bande de 2,4 GHz suffit amplement. À partir de là, il devient possible d’utiliser les prises connectées avec une enceinte connectée Alexa ou Google Assistant et de les contrôler à la voix, sauf avec Apple HomeKit. Meross vante également l’utilité du contrôle local, c’est-à-dire que si le routeur du foyer est déconnecté d’Internet, les prises restent contrôlables via l’application à partir du moment où celles-ci et le smartphone sont connectés au même réseau Wi-Fi.

Pour rendre « connecté » n’importe quel objet

Les objets eux-mêmes ne deviennent pas véritablement connectés, mais contrôlables à distance à la voix ou avec son smartphone et il est même possible de programmer des routines. On peut ainsi programmer l’extinction d’un chauffage d’appoint à l’heure du coucher ou allumer une lampe certaines heures en soirée pour simuler une présence humaine. Il existe mille et une façons d’utiliser ces prises connectées, il revient à chacun d’imaginer comment les combiner avec ses appareils afin de faciliter son quotidien.

De plus, ces prises Meross ont la particularité d’estimer la consommation d’énergie des appareils auxquels elles sont branchées et de prédire le coût de la prochaine facture. À l’inverse, elles calculent également la production électrique si l’on a sa propre station solaire. Enfin, quand bien même ce lot ne comprend que quatre prises connectées, l’application Meross permet de contrôler jusqu’à sept prises à la fois. Il vaut mieux donc profiter des soldes pour s’équiper au maximum.

