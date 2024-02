Moins de 20 € pour cette microSD Samsung d’une capacité de 256 Go grâce aux soldes

Si votre smartphone vous le permet, ou si vous souhaitez tout simplement ajouter du stockage sur votre Nintendo Switch ou votre appareil photo, cette microSD de chez Samsung avec 256 Go devrait vous plaire : elle ne coûte pas plus de 20 euros pendant les soldes.

À la recherche d’une carte microSD ? Samsung compte un bon nombre de références dans son catalogue. Par exemple, sa gamme Evo Select assure de bonnes performances, que ce soit pour enregistrer des vidéos en 4K ou lancer rapidement des applications ou des jeux. La version 256 Go profite actuellement des soldes pour s’afficher à un prix plus doux sur Amazon.

La Samsung Evo Select, c’est quoi ?

Des vitesses de transfert qui monte jusqu’à 130 Mo/s

Enregistre des vidéos 4K et lance rapidement les applications

Une capacité de stockage de 256 Go

Habituellement vendu aux alentours des 30 euros, la carte microSD Samsung Evo Select dans sa version 256 Go est en ce moment remisée à 19,97 euros sur Amazon.

Pratique pour soulager votre appareil (smartphone, console de jeu portable, Action-Cam…)

En choisissant cette microSD, vous avez droit à 256 Go de stockage supplémentaire. Utile, si vous souhaitez ajouter plus de jeux sur votre Nintendo Switch dont le stockage monte à 32 Go et 64 pour la version Oled, ou encore pour votre Steam Deck. Vous pouvez très bien l’utiliser pour y stocker des applications, des fichiers sur votre smartphone ou tablette.

De plus, sa certification A2 garantie des débits minimums suffisants de 10 à 30 Mo/s en lecture comme en écriture, ainsi que 4 000 IOPS/2000 IOPS en lecture séquentielle/écriture. De ce fait, les jeux installés sur votre Switch par exemple, ou les applications stockées sur votre smartphone ou tablette, conserveront de bonnes performances lors de l’exécution pour ne pas entacher l’expérience au quotidien. Autre avantage : le temps de téléchargement est plus rapide lors de l’installation d’applications et de jeux sur votre appareil.

Pour enregistrer vos plus beaux souvenirs

C’est une microSD performante puisqu’elle propose une vitesse de transfert élevée pouvant aller jusqu’à 130 Mo/s en lecture. Grâce à cela, vous pourrez transférer et partager rapidement vos contenus sans difficulté, lors de vos déplacements. La Evo Select est aussi capable de tourner et d’enregistrer des vidéos en UHD 4K à à 60 images par seconde directement grâce à sa certification V30 et UHS 3.

Elle peut donc très bien être associée avec une caméra type GoPro, dans un drone DJI ou dans un appareil photo grâce à l’adaptateur SD fourni avec. Ce dernier permet également de faciliter le transfert de données vers un PC/Mac. Et si vous partez en vadrouille pour filmer vos exploits, sachez que cette carte microSD Samsung Evo Select a été conçue pour résister aux chocs, aux chutes, aux températures allant de -25 à 85 degrés, à l’eau et même aux rayons X.

