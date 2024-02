La version 512 Go de ce récent smartphone Xiaomi n’est qu’à 234 € avec cette offre

Xiaomi a renouvelé en début d'année sa gamme de smartphones Poco orientés vers les performances et le rapport qualité-prix optimal. Pari réussi pour le nouveau Poco M6 Pro qui offre des prestations plus que correctes. Aujourd'hui, ce smartphone est déjà en promotion dans sa version de 512 Go, à 234 euros au lieu de 299 euros. On trouve aussi la version 256 Go à seulement 189 euros.

La gamme de Poco propose des smartphones vendus à un rapport qualité-prix optimal et cela fait du bien en ces temps d’inflation galopante. Cette année, nous avons droit à un Xiaomi Poco M6 Pro qui propose des performances décentes et un appareil photo agréable pour le prix auquel il est vendu. Et peu de temps après sa sortie, on le trouve aujourd’hui avec une réduction de plus de 60 euros pour renforcer son rapport qualité-prix déjà excellent.

Le Xiaomi Poco M6 Pro en quelques points

Un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Les performances assurées par un MediaTek Helio G99-Ultra

Un capteur de 64 Mpx avec stabilisateur optique

Une batterie de 5 000 mAh avec recharge à 67 W

Au lieu de 299,90 euros habituellement, le Xiaomi Poco M6 Pro (512 Go) est maintenant disponible en promotion à 234 euros chez Cdiscount. Il y a aussi le modèle 256 Go en promotion à seulement 189 euros.

*

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Poco M6 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Poco M6 Pro au meilleur prix ?

Le nouveau smartphone équilibré et esthétique

Ils sont de plus en plus les nombreux les smartphones du milieu de gamme qui ne s’interdisent quasiment rien quant au design. Le Xiaomi Poco M6 Pro est de ceux-là avec un design élégant au dos qui mêle finition mate en bas et finition brillante autour du bloc photo. Toutefois, sa taille de 6,67 pouces le rend imposant, sans compter son bloc photo plutôt protubérant. Pour ce qui est des protections, ce smartphone est doté d’un Gorilla Glass 5 et d’une certification d’étanchéité IP54.

L’écran revêt également des airs de premium puisqu’il s’agit d’une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz afin de profiter d’une navigation fluide en toutes circonstances. C’est plutôt rare de trouver une telle configuration sur un smartphone lancé à moins de 230 euros. Du côté de l’autonomie, le Xiaomi Poco M6 Pro embarque une batterie de 5 000 mAh capable de tenir jusqu’à deux journées en modérant son utilisation. De plus, la recharge de 67 W permet de refaire le plein en à peine trois quarts d’heure.

Un SoC aux performances solides, mais sans 5G

Le Xiaomi Poco M6 Pro tourne avec un des derniers SoC de MediaTek, le G99-Ultra qui ne le rend pas compatible avec la 5G, mais qui lui offre des performances décentes pour un smartphone de ce segment tarifaire. Couplé avec 12 Go de RAM LPDDR4X, ce processeur se porte comme un charme pour effectuer des tâches basiques et en multitâche, mais un usage plus complexe pourrait lui donner du fil à retordre. Pour la partie logicielle, le Poco M6 Pro s’appuie sur Android 13 avec une interface logicielle MIUI 14.

Enfin, Xiaomi a également fourni des efforts pour l’appareil photo. Le bloc au dos est doté d’un capteur principal de 64 Mpx avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx toujours aussi inutile. À l’avant, c’est un capteur frontal de 16 Mpx qui permet de prendre des selfies. Quand les bonnes conditions de luminosité sont réunies, le capteur principal offre de beaux résultats, mais quand l’environnement est trop ou pas assez lumineux, cela se ressent sur la colorimétrie et le piqué.

*

Afin de comparer le nouveau Xiaomi Poco M6 Pro avec d’autres références disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous conseillons de consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.