À -31 %, cet écran PC 27″, QHD, 170 Hz et 1 ms est une affaire en or pour les gamers

Envie d’un nouvel écran PC pour jouer à vos jeux préférés dans de bonnes conditions ? On a ce qu’il vous faut : cette référence Philips, avec une définition QHD et un taux de rafraîchissement à 170 Hz, est en promo à 239 euros au lieu de 349 euros.

Philips fait aussi des écrans PC dédié pour le gaming. Une référence avec nom assez repoussant, 27M1N5500ZA/00 EVNIA, mais qui présente une fiche technique bien solide. Elle déploie une diagonale de 27 pouces avec une définition très appréciée des joueurs et des joueuses, qui est réactive pour les jeux triple A. Et si toutes ces caractéristiques vous plaisent, sachez qu’en ce moment, il coûte 110 euros de moins.

Ce qu’il faut retenir du Philips 27M1N5500ZA/00 EVNIA

Une dalle de 27 pouces en QHD rafraîchi à 170 Hz

Un temps de réponse de 1 ms

Compatible FreeSync Premium et G-Sync

Avec un prix conseillé à 349,99 euros, l’écran PC Philips 27M1N5500ZA/00 EVNIA bénéficie de 31 % de réduction et s’affiche à présent à 239,90 euros sur le site Rue du Commerce.

Un écran réactif avec une définition au top

Le Philips 27M1N5500ZA/00 EVNIA a beau être conçu pour le jeu, il prend une apparence assez classique. Il est assez sobre avec des bordures affinées sur trois côtes pour garantir une bonne immersion avec la dalle de 27 pouces. Son pied est ajustable en hauteur, ainsi que pivotable sur les côtés pour améliorer le confort selon vos besoins. Sa dalle IPS de 27 pouces plaît surtout pour sa définition QHD (2 560 x 1 440), le sacro-saint 1440p, pour obtenir une image finement détaillée et des couleurs vives.

Il offre surtout une bonne expérience en jeu avec des images fluides. Pour cela, il offre un taux de rafraîchissement à 170 Hz, pour un gain de fluidité et de précision non négligeable. C’est parfait pour les jeux qui nécessitent une bonne réactivité — type FPS. Pour avoir une longueur d’avance sur les autres joueurs, ce moniteur dispose d’un temps de réponse de seulement 1 milliseconde. Cela vous garantit d’être toujours au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes.

Assure un gameplay fluide

Dans la continuité d’offrir un écran gaming performant, la marque rend compatible son moniteur avec la technologie AMD FreeSync Premium et G-Sync. Des technologies très utiles pour éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au cours de vos parties, et avoir des sessions fluides.

Quant à la connectique vidéo, elle se compose de deux ports HDMI 2.0, un port USB-B (amont), quatre ports USB 3.2, une prise casque, et deux connecteurs DisplayPort 1.2.

