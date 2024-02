Dell Inspiron 16 : ce laptop équipé d’un i5 13e gen est à un super prix sur Amazon

Si vous souhaitez changer d’ordinateur portable et investir dans une machine avec un bon rapport qualité-prix, nous avons la solution. Le Dell Inspiron 16 avec i5 de 13ᵉ gen revient à 599 euros contre 849 euros de base.

Quand on souhaite renouveler son PC portable, il est important d’en choisir un qui soit facilement transportable, performant et avec suffisamment d’autonomie pour encaisser une journée de travail. Le Dell Inspiron 16 répond à ses critères, grâce à sa fiche technique musclée et sa mobilité. Mieux encore, il profite de 250 euros de remise.

Les avantages du Dell Inspiron 16 5630

Un écran 16 pouces FHD+ au format 16:10

Un processeur Intel Core i5 de 13ᵉ génération

Accompagné de 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Habituellement vendu à 849 euros, le PC portable Dell Inspiron 16 5630 est aujourd’hui remisé à 599 euros sur le site d’Amazon.

Un laptop qui a du répondant

Sur son Inspiron 16 5630, Dell a tenu à bien l’équiper pour en faire une machine efficace au quotidien. Pour cela, on trouve à l’intérieur un processeur Intel Core i5 de 13ᵉ génération (i5-1340P). Avec une telle configuration, l’ultrabook de Dell se comporte comme un charme, pour faire tourner avec fluidité vos applications sans problème. Il trouvera ces limites sur le gaming, car pas de carte graphique dédiée. Toutefois, avec la présence de la puce Iris Xe, il sera tout de même possible de lancer quelques jeux, mais sans les graphismes poussés au maximum.

Pour soutenir cette configuration, Dell y ajoute 16 Go de RAM pour faire tourner le multitâche aisément. Et si vous avez tendance à cumuler les données sur votre PC portable, vous serez ravi d’apprendre qu’il dispose d’un SSD de 512 Go pour pouvoir conserver vos documents légers ou bien des fichiers plus volumineux, d’autant qu’il est NVMe pour assurer des transferts rapides.

Un look soigné et une autonomie musclée

En concevant son laptop, Dell est parvenu à rendre un joli produit dont le design n’est pas déplaisant. On a droit à de belles finitions avec un châssis entièrement en aluminium. Son grand écran FHD+ de 16 pouces, qui est une diagonale plutôt massive, permet d’ouvrir plusieurs onglets de manière lisible. Il offre un écran plus grand pour afficher plus de contenu grâce à son format 16:10. La dalle utilise ici la technologie IPS pour un rendu des couleurs fidèle et surtout de très bons angles de vision, ce qui est bienvenu sur un écran aussi grand.

Il est idéal à utiliser en télétravail, mais aussi pour le travail en mobilité. Le constructeur annonce 13 heures d’utilisation sur une seule charge, mais bien sûr, tout dépendra de la nature des usages. Quant à la connectique, il s’équipe d’un port USB Type-C, deux ports USB 3.2, un port HDMI, ainsi qu’une prise casque/microphone.

