HW-C440 : cette performante barre de son signée Samsung n’est qu’à 129 €

Les barres de son Samsung ont, pour la plupart, ce don de renforcer considérablement l'immersion dans nos contenus. C'est justement ce que propose le modèle HW-C440, qui est compatible DTS Virtual:X et que l'on trouve en ce moment à 129,99 euros chez Cdiscount, au lieu de 199,99 euros.

Il est facile de s’y perdre parmi la pléthore de barres de son que Samsung a conçues. Mais quand celles-ci affichent une compatibilité avec le format DTS Virtual:X, soit l’assurance d’une immersion poussée, on peut difficilement se tromper. La Samsung HW-C440 propose justement cela, en plus de s’accompagner d’un caisson de basses pour un rendu sonore encore plus puissant et de plusieurs technologies permettant d’améliorer l’expérience. La bonne nouvelle, c’est que ce modèle plutôt complet ne coûte pas plus de 130 euros.

Les points essentiels de la Samsung HW-C440

Une barre de son 2.1 ch et un caisson de basses

Compatible DTS Virtual:X

Avec le mode Bass Boost

D’abord affichée à 199,99 euros, la barre de son Samsung HW-C440 est désormais proposée à 129,99 euros chez Cdiscount.

Une barre de son compacte et immersive

Avec ses dimensions de 858,8 x 59 x 75 mm, la barre de son Samsung HW-C440 se révèle plutôt compacte. Elle est en plus particulièrement discrète avec son design passe-partout, que vous choisissiez de la fixer au mur ou de la poser sur un meuble au pied de votre TV. Cette barre de son, qui offre par ailleurs un rendu 2.1, s’accompagne par ailleurs d’un caisson de basses, histoire d’augmenter la profondeur du son. On a aussi droit à une belle puissance de 300 W.

Là où la Samsung HW-C440 va marquer encore plus de points, c’est au niveau de l’immersion qu’elle va procurer à l’utilisateur. Elle est en effet compatible avec le format DTS Virtual:X, une technologie qui va venir simuler un son surround 3D. Elle donne ainsi au son une dimension plus verticale, et ce, même sans haut-parleurs dirigés vers le haut. Le son se diffuse alors dans toutes les directions, ce qui permet d’envelopper l’utilisateur.

Des fonctionnalités pratiques pour améliorer l’expérience

Comme un bon nombre de barres de son signées Samsung, la HW-C440 propose plusieurs autres technologies permettant d’améliorer l’expérience sonore. On compte notamment la fonction Bass Boost qui, comme son nom le laisse penser, offre des basses bien plus riches et profondes. Une option bien agréable pour les films d’action, par exemple. L’Adaptive Sound Lite se charge de son côté d’optimiser le son de chaque scène afin d’entendre les voix plus clairement, tandis que le mode nuit s’occupe de baisser automatiquement le volume et de compresser les basses pour ne pas réveiller les voisins. Avis aux gamers : un mode Jeu complète le tout et permet de profiter d’un son optimisé.

