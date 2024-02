75 pouces à 699 € : c’est la promo incroyable pour ce géant TV 4K de chez LG

Si vous comptiez changer votre vieux téléviseur, Carrefour propose l’offre parfaite : le modèle 75NANO756QA de chez LG revient à 699 euros au lieu de 999 euros au départ.

Si on connaît surtout LG pour ses téléviseurs Oled, le constructeur sud-coréen possède dans son catalogue une alternative moins chère : la technologie Nanocell assez similaire à celle du Qled de Samsung. Cette gamme de téléviseurs propose un meilleur rapport qualité-prix, sans négliger la fiche technique. C’est le cas du modèle 75NANO756QA qui coûte 30 % de moins.

Ce qu’on apprécie du LG 75NANO756QA

La technologie Nanocell sur une dalle de 75 pouces

Compatible 4K, HDR10, HDR HLG, et Dolby Atmos

Son interface WebOS fluide et intuitive

Habituellement vendu à 999,99 euros, le téléviseur LG 75NANO756QA est désormais proposé à 699,99 euros sur le site Carrefour.

Une bonne qualité d’image, sur une très grande surface

Sur cette référence LG, on retrouve le savoir-faire de la marque. Le modèle 75NANO756QA jouit de belles finitions, avec un cadre fin et des bordures fines tout autour de l’écran. Il impressionne surtout par sa taille : 75 pouces (soit 190 centimètres). Il faudra s’assurer d’avoir suffisamment de place dans son salon avant de l’acheter. Cette diagonale est en tout cas plus que confortable pour profiter de ses séries et ses films dans les meilleures conditions. Pas de Qled ou d’Oled, mais la présence de la technologie NanoCell qui offre des couleurs pures et raffinées tout en conservant un bon angle de vision.

Ce téléviseur fournit des détails plus précis et des images plus réalistes grâce à sa compatibilité 4K HDR. D’ailleurs, ce modèle est compatible avec le HDR et HR10 pour une expérience comme au cinéma, notamment avec la présence du mode Filmmaker. Il va tout simplement permettre de restituer la qualité de l’image telle qu’elle est présentée au cinéma, selon la vision du réalisateur ou de la réalisatrice. Le processeur A5 Gen5 AI se chargera de son côté d’upscaler les contenus en 4K. Côté qualité sonore, le Dolby Atmos sera bien présent pour offrir un son vaste et bien immersif.

La fluidité de webOS

Qui dit LG, dit système d’exploitation WebOS, et le modèle profite de la version webOS 22. Une interface fluide, dans laquelle vous allez pouvoir aisément naviguer vers vos plateformes de streaming favorites Netflix, Disney+, ou Amazon Prime Video. Ajoutons à cela la compatibilité Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit, pour que vous puissiez profiter du contrôle vocal. Il est même possible de diffuser du contenu depuis votre smartphone, en passant par Miracast ou AirPlay 2.

Enfin, le LG 75NANO756QA intéressera un peu moins les gamers, puisqu’elle est dénuée de ports HDMI 2.1 et se contente de deux ports HDMI 2.0. Sa dalle est ensuite à 50 Hz, et ne propose pas de la 4K avec un taux de rafraichissement aussi élevé pour cette définition. Dommage, vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X. On apprécie tout de même la présence d’un optimiseur de jeu qui va permettre de rendre vos jeux AAA plus fluide. Il prend même en charge la plateforme de cloud gaming Nvidia GeForce Now.

La technologie NanoCell permet d’offrir une meilleure qualité d’image, mais si souhaitez avoir le top du top, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV OLED en 2024.

