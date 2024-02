Ninebot F65i : cette trottinette premium endurante sur 65 km est à moitié prix

Sur une trottinette électrique, miser sur une grande autonomie permet d’être plus serein durant les trajets. Si vous en cherchez une, la Ninebot Kickscooter F65I est la candidate parfaite, et devient plus accessible en passant de 999 euros à 499 euros.

La Ninebot KickScooter F65I est l’un des nombreux modèles de trottinette électrique proposé par le constructeur Segway. Robuste, puissante, endurante et confortable, elle possède de nombreux atouts pour assurer les trajets du quotidien. Bonne nouvelle : si son prix avoisinait les 1 000 euros, la voilà proposée avec une réduction de 50 % sur son prix de base.

En quoi la Ninebot F65I plaît ?

Une trottinette lourde, bien équipé

Performante pour gravir des pentes jusqu’à 20 %

Son autonomie très musclée : 65 km

Affichée à 999 euros sur le site officiel, la trottinette Ninebot KickScooter F65I by Segway est désormais en promotion à seulement 499,96 euros sur le site Électro Dépôt.

Une trottinette bien finie, mais difficile à trimballer dans les transports…

La trottinette Ninebot KickScooter F65I ne déroge pas à la règle, et jouit d’une belle qualité de fabrication. À la fois sobre et robuste, sa certification IPX4 lui permet de braver la pluie et de résister aux éclaboussures, mais attention de ne pas foncer dans les flaques d’eau. Son plateau est large et confortable, et ses pneus de 10 pouces avec chambre à air rend plus agréable le trajet. Ils offrent un très bon amorti sur des surfaces rugueuses sans que les vibrations soient insupportables et ainsi profiter d’une conduite plus douce.

Pour assurer la sécurité, un double système de freinage régénératif est présent à l’arrière. On retrouve même, au niveau du guidon, la présence de clignotants avant et arrière pour mieux avertir les autres. Difficile de conseiller cette trottinette pour les déplacements intermodaux. Avec sa grosse batterie, la F65I affiche un poids assez élevé sur la balance, à savoir 21,8 kg. Même si son système de pliage la rend moins encombrante, elle reste lourde pour être emmené dans les transports ou monter dans la cage d’escalier de votre appartement sans ascenseur.

Les côtes et l’autonomie ne seront pas un problème

Avec la trottinette de Segway, vous aurez peu d’efforts à fournir pour vous déplacer en ville. En effet, la trottinette propose un moteur d’une puissance de 400 W, et de 700 W en puissance nominal. Cette puissance va permettre d’avoir un démarrage rapide et d’atteindre rapidement la vitesse légale de 25 km/h. Elle est surtout très utile pour gravir plus aisément les côtes, d’ailleurs ce modèle peut monter des pentes à environ 20° d’inclinaison. C’est avec l’écran LCD présent sur le guidon que vous pourrez garder un œil sur l’état de la batterie, mais aussi la vitesse et les modes de conduites (éco, standard et sport).

Pour assurer de grandes distances, la trottinette s’équipe d’une batterie de 561 Wh qui permet de la faire tenir jusqu’à 65 km d’autonomie. Bien entendu, elle est amenée à varier en fonction de votre utilisation, le mode de vitesse choisi, les chemins empruntés (pentes), la météo, etc. Comptez plutôt entre 40 et 55 km, ce qui reste un score très satisfaisant pour se déplacer en ville sans trop se soucier de l’autonomie. Quant à la recharge, il faudra être patient avec 6-7 heures pour récupérer l’intégralité de la batterie.

