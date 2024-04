Ninebot F2 Plus : Cdiscount casse le prix de cette trottinette électrique puissante et endurante sur 55 km

Il y a un an, Segway-Ninebot a annoncé la sortie d'une nouvelle série de trottinettes électriques équilibrées et endurantes, dont faisait partie la KickScooter F2 Plus. Un modèle performant que l'on trouve actuellement à 445 euros chez Cdiscount au lieu de 599 euros.

C’est lors du MWC de Barcelone l’année dernière que Segway-Ninebot a dévoilé sa série de trottinettes électriques F2, qui comprenait la Ninebot Segway KickScooter F2, la F2 Pro ainsi que la F2 Plus. C’est d’ailleurs cette dernière qui nous intéresse aujourd’hui, non seulement en raison de son autonomie de 55 km et de sa bonne puissance, mais aussi grâce à son prix, qui vient de passer sous la barre des 450 euros.

Les points forts de la Ninebot KickScooter F2 Plus

Une bonne stabilité

Une puissance maximale de 800 W

Une autonomie de 55 km

Auparavant proposée à 599 euros, la Ninebot KickScooter F2 Plus est actuellement affichée à 445 euros chez Cdiscount.

Une trottinette rassurante…

La sécurité et le confort ont visiblement été les maîtres-mots de Segway-Ninebot au moment de concevoir la KickScooter F2 Plus. Cette trottinette électrique offre tout d’abord une bonne stabilité sur la route grâce à son guidon large, tandis que son deck suffisamment large apporte un meilleur confort sur la route. Ajoutons à cela des pneus tubeless de 10 pouces, qui sont d’ailleurs autocicatrisants grâce à leur couche de gelée qui réduit les risques de crevaisons, ou encore les clignotants intégrés à l’avant et à l’arrière, qui offrent une plus grande visibilité sur la route.

Cette trottinette électrique est également équipée d’un frein à disque à l’avant ainsi que d’un frein électronique régénératif à l’arrière, qui garantissent un freinage précis et contrôlé à tout moment. N’oublions pas non plus le système antipatinage TCS (Traction Control System) qui optimise l’adhérence des roues, y compris sur des surfaces glissantes. D’ailleurs, la F2 Plus est certifiée IPX5, ce qui la rend résistante aux jets d’eau. Et pour encore plus rassurer ses utilisateurs, la marque a pensé à ajouter la fonction Apple Find My, bien utile pour localiser la trottinette en cas de vol ou de perte.

… et très endurante

Si vous cherchez avant tout une trottinette électrique puissante, alors vous êtes bien tombé. La Ninebot KickScooter F2 Plus intègre un moteur capable de délivrer une puissance maximale de 800 W. De quoi atteindre la limite légale de 25 km/h facilement, mais aussi grimper les pentes de 20 % sans perte de vitesse. La trottinette propose par ailleurs plusieurs modes de conduite, que l’on peut choisir sur l’écran de bord ou même depuis l’application de la marque : Éco, Conduite, Sport ou encore Marche et Parc, pour rouler doucement dans des espaces piétons, par exemple.

L’atout majeur de la KickScooter F2 Plus reste bien sûr son endurance. Avec sa batterie de 460 Wh, elle peut en théorie parcourir 55 km sur une seule charge. Bien sûr, cette donnée peut varier en fonction du poids de l’utilisateur, des conditions météo, des pentes (qui nécessitent plus de puissance) ou encore de la pression des pneus. D’ailleurs, qui dit grosse batterie, dit souvent poids conséquent : la KickScooter F2 Plus pèse en effet 17,5 kg. On est donc loin du poids plume, ce qui pourrait parfois compliquer les déplacements intermodaux. Enfin, la recharge complète de l’appareil prend 8 heures au total.

