Asus Vivobook 16X : une config gaming dans laptop presque aussi fin qu’un MacBook, et surtout moins cher

Il n'est pas vraiment habituel de trouver une configuration solide dans un PC portable très fin aux airs d'ultrabook. C'est pourtant le cas de l'Asus Vivobook 16X, qui embarque une puce i7 de 12e gen et surtout une RTX 4060. Une machine intéressante que vous pourrez actuellement trouver à 1 279,99 euros au lieu de 1 499,99 euros chez Darty.

Les PC portables dédiés au gaming qui renferment des composants puissants, comme une carte graphique RTX de la série 4000, sont généralement assez épais et lourds. Il est donc plutôt rare de trouver des laptops très fins équipés de ce type de composant et qui présentent donc une configuration vraiment solide. L’Asus Vivobook 16X fait partie de cette gamme très restreinte avec sa RTX 4060, son processeur i7 de 12e gen ou encore son SSD généreux. Une machine qui devrait offrir une belle réactivité dans les tâches lourdes ou le multitâche, donc. Il faut toutefois y mettre le prix, mais heureusement, une réduction de 14 % vient adoucir le tarif de ce laptop.

Les points forts de l’Asus Vivobook 16X

Un écran WUXGA de 16 pouces + 120 Hz

Combo RTX 4060 + i7 de 12e gen + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 1 499,99 euros, le PC portable Asus Vivobook 16X est désormais proposé à 1 279,99 euros chez Darty.

Une configuration solide dans un écrin tout fin

La configuration de cet Asus Vivobook 16X est évidemment la première chose à noter, tant elle est originale pour ce type d’appareil. Alors que l’épaisseur de ce laptop aux allures d’ultrabook ne dépasse pas les 2 cm, ses entrailles sont toutefois occupées par des composants assez performants et costauds. On a tout d’abord une puce Intel Core i7-12650H cadencée à 2,3 GHz (boost jusqu’à jusqu’à 4,7 GHz), qui démontre une bonne réactivité dans les tâches lourdes et le multitâche, même s’il ne s’agit pas de la dernière puce en date d’Intel. Le processeur est aussi épaulé par 16 Go de RAM pour encore plus de rapidités.

On a aussi droit à une RTX 4060, grâce à laquelle il est en théorie possible de lancer les derniers titres AAA en 1080p ou en 1440p avec plusieurs features activées telles que le ray-tracing et le DLSS. Attention : ici, le TGP (soit la puissance graphique totale de la carte graphique) n’est que de 70 W, ce qui laisse augurer une puissance moins élevée qu’à l’habitude. Cependant, c’est déjà un exploit d’intégrer une telle carte graphique dans un laptop de moins de 2 cm d’épaisseur. Autrement, le laptop est aussi équipé d’un SSD de 512 Go, qui offre des temps de chargement très rapides.

Un écran bien fluide

Côté écran, l’Asus Vivobook 16X est doté d’une dalle WUXGA (1920 x 1200 pixels) de 16 pouces, ce qui permet de travailler sur une surface assez grande et avec un bon niveau de détails. Le taux de rafraîchissement est même capable de grimper jusqu’à 120 Hz, histoire de nous faire profiter d’une fluidité exemplaire et d’une absence totale de flous de mouvement. Notez par ailleurs que l’écran possède une charnière à 180° lui permettant de s’ouvrir à plat.

Enfin, pour ce qui est de la carrure de ce PC portable, on fait ici face à un modèle assez sobre et fin, qui ne sera toutefois pas ultra-léger avec ses 2 kg sur la balance. Un poids qui ne lui permet pas de rentrer dans la grande famille des ultrabooks, mais il reste heureusement très facile à transporter partout avec soi. Côté connectique, celle-ci se compose d’un port HDMI 2.1, de deux ports USB 3.2 Gen 1 Type A et un port USB-C (Thunderbolt 4).

