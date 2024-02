Cette vente flash Canal+ vous permet d’obtenir un abonnement à moitié prix pendant 2 ans

Vous avez fait le tour des services de VOD comme Netflix ou Prime Vidéo ? Pourquoi ne pas profiter de cette vente flash chez Canal+ pour vous offrir un abonnement de 2 ans à 15,99 euros par mois au lieu de 32,99 euros par mois ? Si vous êtes intéressé, il va falloir faire vite pour en profiter

Avec les augmentations de plus en plus régulières de prix des services de VOD comme Netflix ou Disney+, il devient intéressant de se tourner vers des services alternatifs qui proposent souvent des offres très alléchantes. C’est le cas de Canal+ qui propose pendant 3 jours une vente flash incluant les chaines Canal+, la VOD et les contenus Apple TV+ pour moitié prix pendant 2 ans.

Que propose cette vente flash chez Canal+ ?

Les chaînes thématiques Canal+ et la VOD en plus de la TNT en direct et à la demande

Toute la VOD via MyCanal avec les contenus Apple TV + inclus

Accessible pour 2 utilisateurs en même temps sur tous les supports TV et mobile

L’option TV+ (50 chaines) incluse pendant 2 mois gratuitement

Canal + propose pendant 3 jours une vente flash à 15,99 euros par mois pendant 2 ans au lieu de 32,99 euros mensuels. Cette offre entraine un engagement de 24 mois. Voici les chaines et contenus VOD inclus dans cette offre :

La TV en direct et la VOD Canal+ en streaming avec même du Apple dedans

Le catalogue de canal + comprend les cases thématiques comme Canal + grand écran, Séries, Docs, Kids et la chaîne Canal + en décalé. Tout ceci en complément des chaînes TNT accessibles en HD. Dans tous les cas, les amateurs de cinéma et de séries seront aux anges avec une offre de contenu florissante via ses bouquets VOD Cinéma, documentaire et jeunesse.

Mais la valeur ajoutée de l’offre Canal+ c’est qu’elle est pensée pour les amateurs de cinéma et de séries seront aux anges avec une offre de contenu florissante via ses bouquets VOD Cinéma, jeunesse, découverte et sport (non inclus dans ce pack). Pour le sport, les grandes compétitions de football, la F1 et tant d’autres sont au programme. Apple TV+ est aussi de la partie puisque les contenus séries et films exclusifs à la plateforme d’Apple sont aussi proposés sur Canal+.

Si vous en souhaitez davantage, vous avez même accès pendant 2 mois à l’option TV+ donnant accès à des centaines d’autres chaînes thématiques que le bouquet de base (10 euros en plus par mois seront demandés par la suite si vous souhaitez la conserver).

La VOD et la TV depuis n’importe où

L’autre grande force de Canal+ c’est la flexibilité de sa plateforme qui permet à ses abonnées d’avoir accès aux chaînes ainsi qu’aux VOD depuis n’importe quel appareil. : TV connectée, Box internet, mobile, tablette, etc. L’application MyCanal disponible sur les plateformes Android et iOS est très simple d’utilisation et permet de switcher entre la TV en direct et aux catalogues en streaming. Et si vous disposez uniquement d’un ordinateur, vous pouvez tout simplement vous identifier depuis le site de Canal+. Pour les plus technophiles, il y a aussi la possibilité de diffuser le contenu en streaming sur un autre écran et en faire profiter votre entourage grâce à la compatibilité Chromecast et Airplay.

Pour en savoir encore plus sur les différentes plateformes de streaming disponibles en France, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs services de SVOD en 2024.

