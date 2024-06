Motorola Razr 40 Ultra : moitié prix pour cette excellente alternative au Z Flip 5 de Samsung

Si vous êtes tenté par un smartphone à clapet, le Galaxy Z Flip 5 de Samsung est généralement le premier qui vient en tête. Pourtant, le Razr 40 Ultra réussi à être aussi convaincant. D'ailleurs, aujourd'hui, son prix passe de 1 199 euros à 649 euros.

Sur le secteur des smartphones, Motorola s’illustre sur le segment du milieu de gamme, mais est aussi l’une des quelques marques à proposer des smartphones pliants. Motorola est d’ailleurs le premier à avoir sorti un smartphone à clapet avec grand écran externe, avant le Galaxy Z Flip 5 de Samsung. Il a réussi à pousser plus loin le concept du téléphone à clapet, jusqu’à être tout aussi intéressant que le pionner de ce secteur. Ce smartphone en question est le Razr 40 Ultra et il s’affiche actuellement avec 550 euros de moins par rapport à son prix de départ.

Les points forts du Motorola Razr 40 Ultra

Le design fin et agréable

Un grand écran externe qui a inspiré le Z Flip 5

Les performances de son Snapdragon 8+ Gen 1

Lancé à 1 199 euros, le Motorola Razr 40 Ultra est en ce moment en promotion à 649 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Motorola Razr 40 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Motorola Razr 40 Ultra au meilleur prix ?

Un design qui rivalise avec le Samsung Galaxy Z Flip 5

Avant le Samsung Galaxy Z Flip 5, il y avait le Motorola Razr 40 Ultra. Motorola n’est pas un précurseur sur le marché des smartphones pliables, mais son Razr 40 Ultra est le premier modèle à adopter un grand écran externe ainsi qu’une charnière en goutte d’eau qui permet de fermer complètement le smartphone et de rendre la pliure de l’écran imperceptible. Il profite également de finitions et d’une finesse exemplaires. Il ne manquait plus qu’une meilleure certification que son IP52 et son design aurait été parfait.

À l’intérieur, on retrouve une dalle AMOLED de 6,9 pouces en définition Full HD+ (2 640 x 1 080 pixels) et avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 165 Hz. On est sur du lourd. Mais plus intéressant encore est son écran externe, il s’agit cette fois d’une dalle pOLED de 3,6 pouces et c’est ce qui fait tout l’intérêt de ce smartphone. Avec cette diagonale, il est possible de quasiment tout faire sur cet écran externe : envoyer un message, un tweet, jeter un coup d’œil sur Maps et même patienter en lançant un jeu. Le tout sans avoir à ouvrir son smartphone.

Les mêmes atouts, mais aussi les mêmes défauts que son rival

Pour ce qui est des performances, le Motorola Razr 40 Ultra s’appuie sur un SoC haut de gamme de 2022, c’est un peu dommage pour un smartphone sorti en 2023. Il s’agit d’un Snapdragon 8+ Gen 1 et vu la puissance qu’il est capable de déployer, il n’y a pas à s’en plaindre. Pendant les deux semaines de test en sa compagnie, nous n’avons souffert d’aucun ralentissement et Genshin Impact avec les paramètres au max tournait facilement à 45 FPS. Au jeu des benchmarks, le Razr 40 Ultra est à peu près aussi performant que le Galaxy Z Flip 4 doté de la même puce.

Enfin, si le Motorola Razr 40 Ultra a les mêmes atouts que son rival Galaxy Z Flip 5, il a aussi les mêmes défauts, comme un appareil photo qui peine à convaincre. Le Razr 40 Ultra accuse l’absence de téléobjectif mais aussi les performances de son capteur principal de 12 Mpx et de son ultra grand-angle de 13 Mpx. Les défauts sur le piqué et la saturation ne manquent pas, ne parlons pas du mode nuit. Quant à la batterie d’une capacité de seulement 3 800 mAh, elle peut tenir la journée, ce qui est insuffisant sur cette tranche tarifaire. Elle se rattrape au moins avec une recharge rapide de 30 W qui refait le plein en moins d’une heure.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Motorola Razr 40 Ultra.

Afin de comparer le Motorola Razr 40 Ultra avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones pliables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.