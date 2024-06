Le seul concurrent du Samsung Galaxy Z Flip 6 ? Voici le Motorola Razr 50 Ultra

Motorola prend un peu d'avance sur Samsung et présente non pas un, mais deux concurrents du Galaxy Z Flip 6 : les Motorola Razr 50 Ultra et Razr 50. Le premier est un modèle haut de gamme qui veut proposer le meilleur du pliable, sans faire exploser les prix.

Alors que Samsung devrait très prochainement prĂ©senter son Galaxy Z Flip 6, Motorola dĂ©gaine juste avant le gĂ©ant corĂ©en, avec non pas un, mais deux smartphones pliables : il s’agit des Motorola Razr 50 Ultra et Razr 50. Tandis que ce dernier est le plus abordable, l’autre est un peu plus cher, mais veut proposer ce qui se fait de mieux en termes d’expĂ©rience avec un smartphone pliable.

La recette du Motorola Razr 50 Ultra : un écran externe encore plus grand

Ce que le Razr 50 Ultra apporte par rapport au Razr 50, c’est surtout un Ă©cran externe plus grand, plus encore que celui du Motorola Razr 40 Ultra de l’annĂ©e dernière : on passe de 3,6 Ă 4 pouces. Soit 17 % plus grand que le Galaxy Z Flip 5. Il propose un taux de rafraĂ®chissement de 165 Hz en LTPO, ce qui signifie qu’il adapte son taux en fonction de l’usage, jusqu’Ă 1 Hz minimum (de quoi Ă©conomiser un peu de batterie).

De l’autre cĂ´tĂ©, il y a l’Ă©cran interne, dont l’interface s’adapte selon la position (livre, tente, stand, laptop, etc.). Il s’agit d’une dalle avec une diagonale très grande de 6,9 pouces au format 22:9, Oled, qui propose du 165 Hz et du HDR10+. Bref, tout ce dont on peut attendre d’un Ă©cran d’un smartphone haut de gamme en 2024.

Motorola annonce Ă©galement avoir amĂ©liorĂ© la charnière sur ses Razr 50 et Razr 50 Ultra. Elle est vendue comme Ă©tant la plus fine du marchĂ©, toujours avec une conception en goutte d’eau, mais cette fois-ci un peu plus grande. L’idĂ©e, c’est d’Ă©viter le plus de sentir la pliure au toucher. Autre amĂ©lioration : la durabilitĂ©Â : on passe de 500 000 Ă 600 000 ouvertures/fermetures, de quoi durer un bon paquet d’annĂ©es. Aussi, et c’Ă©tait attendu depuis longtemps : l’arrivĂ©e de la rĂ©sistance Ă l’eau, avec de l’IPX8. Pas de rĂ©sistance Ă la poussière, mais c’est un changement bienvenu.

Ce qui fait du Razr 50 Ultra un concurrent du Galaxy Z Flip 6

L’idĂ©e de cet Ă©cran externe, c’est d’en faire un complĂ©ment Ă l’Ă©cran interne, avec une interface plus simple, mais personnalisable. On peut y afficher divers fonds d’Ă©cran, des widgets (horloge, agenda, contrĂ´le de la musique avec couverture d’album sur Spotify, etc.). D’un pincement de doigt, on peut consulter les applications ouvertes. Et en glissant son doigt sur le bouton d’alimentation, on peut accĂ©der aux paramètres rapides. L’avantage de cet Ă©cran externe par rapport Ă ceux des anciennes gĂ©nĂ©rations de smartphones pliables, c’est que toutes les applications sont compatibles.

Pour concurrencer Samsung, Motorola muscle le jeu sur la fiche technique. Le fabricant intègre le Snapdragon 8s Gen 3, un SoC de Qualcomm plutĂ´t performant qu’on trouve sur le Honor 200 Pro ou encore le Poco F6. Le tout avec 12 Go de RAM (et 12 Go de mĂ©moire vive virtuelle) et 512 Go de stockage. Le tout est alimentĂ© par une batterie de 4000 mAh que l’on peut recharger Ă une puissance maximale de 45 W (via la technologie TurboPower de Motorola) et Ă 15 W en sans-fil. Il y a mĂŞme de la recharge inversĂ©e Ă 5W. Avec le chargeur de 68 W fourni dans la boĂ®te, Motorola annonce 50 % de batterie rĂ©cupĂ©rĂ©e en 12 minutes.

Le petit point noir, c’est peut-ĂŞtre l’interface Hello UI, basĂ©e sur Android 14. Malheureusement, les consommateurs ne profiteront « que » de trois mises Ă jour d’Android et quatre annĂ©es de patchs de sĂ©curitĂ©. LĂ -dessus, Samsung propose davantage sur sa gamme Z Flip.

Pas d’ultra-grand-angle : la bizarrerie photo de ce smartphone pliable

Au total, on trouve trois capteurs photo sur le Motorola Razr 50 Ultra :

Un capteur principal de 50 Mpx, f/1,7, OIS ;

Un téléobjectif x2 de 50 Mpx, f/2,0 ;

Un capteur selfie de 32 Mpx, f/2,4.

Vous l’aurez remarquĂ©, il n’y a pas d’ultra-grand-angle, ce qui est assez Ă©trange : c’est le plus souvent le deuxième capteur que l’on place sur un smartphone. MĂŞme des modèles vendus Ă moins de 300 euros en profitent aujourd’hui. Mais non, Motorola a fait le choix de privilĂ©gier le tĂ©lĂ©objectif sur la version Ultra : le Razr 50 de base possède bien un ultra-grand-angle, mais pas de tĂ©lĂ©objectif. La marque prĂ©cise que grasse Ă la forme du Razr 50 Ultra, elle veut que les utilisateurs posent le tĂ©lĂ©phone loin d’eux pour se prendre en photo.

La marque intègre par ailleurs un nouveau mode camĂ©ra vidĂ©o : utiliser le smartphone façon camĂ©scope en le pliant Ă moitiĂ© et en le plaçant Ă l’horizontale. On peut zoomer/dĂ©zoomer simplement en glissant son doigt par exemple.

Prix et disponibilité du Motorola Razr 50 Ultra

Le Motorola Razr 50 Ultra est lancĂ© ce jour au prix de 1199 euros. Ce smartphone pliable est disponible en bleu marine, pĂŞche et kaki. Sur son site, le constructeur propose en exclusivitĂ© le rose. Dans la boĂ®te, on trouve le chargeur, une coque de protection ainsi qu’une lanière (les deux sont la mĂŞme couleur que l’appareil).