Ce smartphone mise sur la nostalgie en s’associant à une star américaine

Motorola renoue avec l’esprit des années 2000 en dévoilant un Razr+ édition limitée conçu avec Paris Hilton. Un modèle rose, personnalisé et vendu à prix premium, qui cible les amateurs de nostalgie technologique.

Cette collaboration entre Motorola et Paris Hilton s’inscrit dans l’héritage du Razr V3, star des téléphones des années 2000, souvent arboré par des icônes comme Paris Hilton elle-même.

La célèbre héritière, qui avait participé à la promotion du modèle original, joue à nouveau un rôle clé pour séduire une génération fascinée par le retour du Y2K. Motorola mise sur des références similaires à ses éditions passées, comme celles réalisées avec Maria Sharapova ou Naomi Campbell.

Disponible dès le 13 février sur le site de Motorola, cette édition limitée à 1 199,99 dollars (soit 200 dollars de plus que la version standard) inclut un étui vegan rose pâle rappelant un mini-sac à main, une dragonne scintillante, des sonneries inédites enregistrées par Paris Hilton et un packaging spécial. Le téléphone arbore sa signature et la phrase « That’s Hot » gravée sur la charnière.

Un téléphone collector, bien plus qu’un gadget

Si les modifications restent superficielles, la couleur rose et la texture similicuir, Motorola joue sur l’aspect collector. Les performances techniques du Razr+ 2024 restent identiques : écran pliable de 6,9 pouces, processeur Snapdragon 8s Gen 3 et capteur photo de 50 mégapixels.

Seule différence notable : les fonds d’écran et sonneries exclusives, dont une reprise de « Hello Moto » réinterprétée par Hilton. Pour rappel, ce modèle Razr+ 2024 avait été lancé en France sous un autre nom : le Razr 50 Ultra.

Ce lancement s’ajoute à une tendance marquée autour des appareils roses, comme le « Barbie Phone » que nous avions pu voir, et rappelle les collaborations historiques de Motorola, notamment le Razr V3 doré de Dolce & Gabbana en 2005.

Reste à savoir si les fans de Paris Hilton ou les nostalgiques des années 2000 seront prêts à payer le surplus pour ces détails esthétiques.

En attendant, Motorola prépare déjà la prochaine génération de Razr, dont les fuites évoquent un Snapdragon 8 Elite. Mais d’ici là, l’édition Hilton pourrait bien devenir un objet culte… pour ceux qui aiment le rose.