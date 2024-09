On a vu le téléphone Barbie, c’est un jouet

Nous avons pu manipuler le téléphone Barbie pour vous partager une information exclusive et impossible à deviner : il est rose et il est en plastique.

HMD Barbie // Source : Frandroid

Récemment, la marque Human Mobile Devices (HMD) a dévoilé un téléphone Barbie. Attention, il ne s’agit pas d’un smartphone comme la marque sait aussi en faire, mais d’un feature phone à l’ancienne qui prône des usages plus simples et basiques pour se déconnecter un peu.

Un téléphone Barbie qui ressemble à un jouet

À l’IFA 2024, nous avons pu voir d’un peu plus près ce fameux HMD Barbie. Pas de surprise, le téléphone à clapet est bien flashy, bien rose. Et il arbore fièrement le nom de la célèbre poupée de Mattel.

HMD Barbie // Source : Frandroid HMD Barbie // Source : Frandroid HMD Barbie // Source : Frandroid HMD Barbie // Source : Frandroid HMD Barbie // Source : Frandroid HMD Barbie // Source : Frandroid

Par son look et la sensation qu’il procure en main — un effet très plastique (it’s fantastic), le HMD Barbie a un côté très jouet. C’est sans doute même voulu. On ne va après tout pas reprocher cela à un téléphone inspiré d’une poupée et vendu à 129 euros. Rappelons d’ailleurs que l’écran externe fait office de miroir.

HMD Barbie // Source : Frandroid

L’interface de l’OS S30+, dérivé de Symbian OS de Nokia, est très sommaire, mais profite aussi d’un thème rose pour ne jamais vous faire oublier que c’est un téléphone Barbie.

HMD Barbie // Source : Frandroid HMD Barbie // Source : Frandroid

Même le jeu Snake est rose.

Le jeu Snake sur le HMD Barbie // Source : Frandroid

Notez aussi le bouton à l’effigie du B de Barbie. Il sert de raccourcis pour accéder rapidement à une liste de paramètres (lampe torche, alarme, etc.).

HMD Barbie // Source : Frandroid

Enfin, il y a une caméra embarquée et elle est évidemment de piètre qualité. De quoi rappeler quelques souvenirs nostalgiques datant de l’époque où ce format de téléphone était la norme.

HMD Barbie // Source : Frandroid