Le HMD Barbie est officiellement dévoilé. Il s’agit d’un téléphone à clapet qui mise à fond sur l’identité visuelle de la célèbre poupée éponyme, les accessoires de personnalisation et sur des usages simples visant à permettre la déconnexion.

HMD Barbie // Source : HMD

On savait qu’il se préparait, on savait qu’il arrivait et le voici désormais dévoilé. Le téléphone officiel de Barbie est désormais disponible à la vente. L’opération est signée HMD (Human Mobile Device), la même entreprise qui avait relancé la marque Nokia sur le marché des smartphones. Voici donc le HMD Barbie créé en collaboration avec Mattel.

HMD Barbie // Source : HMD

Le HMD Barbie est donc un téléphone à clapet « rose, chic, élégant », selon son constructeur. Ce dernier met en avant « une dose de nostalgie et une touche de glamour »et évoque un accessoire permettant de faire « une pause bien méritée de votre smartphone ».

Vous l’aurez sans doute compris, nous n’avons donc pas à affaire à un appareil doté de technologies dernier cri. Le HMD Barbie joue plutôt la carte de la déconnexion pour s’éloigner du stress que peut générer une activité sur smartphone trop intense.

Des accessoires de personnalisation sauce Barbie

Vous ne verrez donc pas la marque mettre en avant les caractéristiques techniques du HMD Barbie. Elle préfère s’attarder sur l’intégration « d’un miroir à l’avant pour les retouches en déplacement » et sur les coques interchangeables du téléphone, toutes évidemment aux couleurs et aux motifs de la franchise Barbie.

Coques HMD Barbie // Source : HMD Lanière HMD Barbie // Source : HMD

Par ailleurs, le téléphone est livré avec deux étuis : « les tourbillons colorés de la célèbre Barbie Totally Hair de 1992 et un design vintage de “shooting hearts” ». Une sangle personnalisable est aussi fournie. Vous pouvez y ajouter des breloques reprenant des accessoires célèbres de la poupée de Mattel, comme un patin à roulettes. « Pierres scintillantes » et « autocollants rétro » sont aussi de la partie si vous le souhaitez.

Fiche technique modeste pour faire le strict minimum

Pour ce qui est de l’usage : le HMD Barbie promet de pouvoir passer des appels et d’envoyer et recevoir des SMS. Et c’est à peu près tout pour ce modèle double SIM et compatible 4G. Il tourne sur le système d’exploitation S30+ lancé par Nokia il y a une dizaine d’années et passé sous le giron de HMD. Cet OS est dédié aux feature phones et on n’y trouvera donc pas une flopée d’applications. Sur les visuels, on aperçoit une interface très rose pour coller au thème Barbie.

HMD Barbie // Source : HMD

Le téléphone à clapet peut se targuer d’embarquer deux écrans : 1,77 pouce à l’extérieur, 2,8 pouces pour celui à l’intérieur. Comptez sur un CPU T107 pour faire tourner la machine avec 64 Mo de RAM et un stockage de 128 Mo extensible jusqu’à 32 Go avec une carte microSD.

La batterie de 1450 mAh promet un « temps de conservation jusqu’à 9 heures ». Le HMD Barbie profite du Bluetooth 5.0, se recharge en USB-C et dispose d’une prise jack 3,5 mm. Notez aussi une caméra VGA accompagnée d’un flash. Le tout dans un produit qui pèse 123,5 grammes.

Un prix sous les 130 euros

Le HMD Barbie est disponible au prix officiel de 129 euros. Un seul coloris est disponible. Pas de surprise, il s’appelle Power Pink.

