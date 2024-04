La box fibre Sosh reste la moins chère du marché avec cette offre qui se prolonge

Sosh a décidé de conserver sa baisse de prix sur l'abonnement Fibre/ADSL pendant encore quelques semaines. En effet, l'opérateur low cost par Orange propose sa fameuse "Boite Sosh" au prix très attractif de seulement 15,99 euros pendant les 6 premiers mois.

Cela faisait un moment que l’on n’avait pas vu Sosh baisser les prix de son offre de box internet fibre. L’opérateur low cost d’Orange est donc revenu avec une promotion temporaire en proposant sa « Boite Sosh » au prix de 15,99 euros par mois pendant les six premiers mois, qu’il a décidé de prolonger pendant encore quelques temps. Avec cette offre, Sosh redevient l’opérateur box Fibre le moins cher du marché, devant la Bbox Fit chez Bouygues Télécom et la Freebox Revolution Light chez Free.

Ce qu’il faut retenir de l’offre fibre chez Sosh

Jusqu’à 300 Mbit/s en téléchargement

Les appels illimités vers les fixes (+ de 100 destinations)

Appli TV Orange avec 72 chaînes offertes gratuites

En ce moment, l’abonnement Fibre Boîte Sosh est disponible à 15,99 euros par mois pendant six mois, puis à 30,99 euros. Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients et c’est sans engagement.

La fibre Orange à pas cher

Avec la fibre d’orange partout en France, Sosh s’assure de faire disposer à ses clients d’un réseau de qualité tout en délivrant un prix contenu. Un Internet illimité, avec un débit théorique maximal de 300 Mbit/s en téléchargement tout autant qu’en envoi, que ce soit en Wi-Fi ou en câble grâce à la Livebox 5. Ce n’est certes pas le débit le plus rapide que l’on puisse obtenir avec la fibre, mais c’est largement suffisant pour profiter de la majorité des usages communs, à savoir le streaming de contenus vidéo dans une bonne qualité, d’un réseau local rapide pour ses objets connectés.

En plus d’Internet, cette offre comprend une ligne téléphonique, pour appeler en illimité vers les fixes (avec possibilité de conserver son numéro actuel) en France Métropolitaine, mais aussi vers les DOM ainsi que plus de 100 destinations à l’internationale. Pour 5 euros de plus par mois, vous pouvez bénéficier du même service pour les appels illimités vers les mobiles.

Il y a même la TV (partiellement) incluse

La boîte Sosh n’est certes pas livrée avec une box TV dédiée, mais cela ne veut pas dire pour autant que l’opérateur a fait une croix sur le service. Avec cette offre, vous disposez d’un accès gratuit à l’application « Appli TV d’Orange » pour regarder plus de 72 chaînes dont une majorité en HD. Vous pouvez y accéder depuis chez vous ou en déplacement sur smartphone, tablette ou PC/Mac. La box TV est pourtant bien proposée en option pour 5 euros de plus par mois, mais elle n’est pas incluse par défaut à l’offre Boîte Sosh.

Pour finir, nous devons vous préciser que le raccordement à la Fibre avec la venue d’un technicien à domicile est offert et que les frais de résiliation de l’ancien opérateur (uniquement pour les nouveaux clients) sont remboursés jusqu’à 100 euros.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’opérateur Sosh, n’hésitez pas à consulter notre avis sur cet opérateur.

