Ce performant smartphone 5G avec écran 120 Hz est à 199 € au lieu de 399 €

Le compact et assez séduisant Morotola Edge 30 Neo est un smartphone qui propose quelques caractéristiques premium, tout en affichant un prix de base plutôt abordable. Il est tout de même bien plus recommandable quand il est à moitié prix, comme aujourd'hui : Lenovo le propose en effet à 199 euros au lieu de 399 euros.

Lancé il y a deux ans aux côtés des Edge 30 Ultra et Edge 30 Fusion, le Motorola Edge 30 Neo n’est certes pas un smartphone sans concession, mais il possède tout de même quelques caractéristiques premium qui le rendent digne d’intérêt, comme son écran OLED rafraîchi à 120 Hz ou encore sa charge rapide de 65 W. Un smartphone efficace qui est en plus assez pratique grâce à son format compact. Il devient surtout bien plus recommandable et intéressant quand son prix diminue de moitié, comme actuellement.

Les points essentiels du Motorola Edge 30 Neo 5G

Un smartphone compact

Un écran OLED rafraîchi à 120 Hz

De bons clichés de jour

Lancé à 399 euros, le Motorola Edge 30 Neo 5G est désormais proposé à 199 euros sur le site de Lenovo.

Un smartphone compact, un écran bien calibré

Le Motorola Edge 30 Neo a beau être un smartphone qui se veut abordable, la marque n’a pas pour autant négligé le design. Elle a ainsi opté pour des lignes épurées, des fines bordures, un dos en plastique réussi, un bloc optique bien intégré, quoiqu’un peu épais. Ce qui nous a particulièrement plu, c’est son format assez compact (15,29 x 71,2, 7,75 mm) avec cet écran de 6,28 pouces, bien plus petit donc que ce que proposent de nombreux concurrents, chez qui les dalles approchent davantage des 7 pouces. Celles et ceux qui ont des petites mains devraient être satisfaits.

L’écran est d’ailleurs l’autre grand atout de ce Motorola Edge 30 Neo, puisqu’on a ici une dalle pOLED (soit plastique OLED), au ratio 20:9. Le taux de rafraîchissement adaptatif peut quant à lui grimper à 120 Hz, ce qui promet une fluidité exemplaire. Notons aussi une luminosité bluffante avec 976 cd/m². On aurait adoré que la marque propose aussi du HDR10+ pour un rendu encore meilleur.

Une puissance suffisante pour un usage quotidien

Concernant ses performances, le Motorola Edge 30 Neo 5G est équipé d’une puce Snapdragon 695 compatible 5G, épaulée par 8 Go de mémoire vive et accompagnée ici de 128 Go. Une configuration suffisante pour faire tourner Android et la majorité des applications standards sans subir de ralentissement. La puissance sera toutefois limitée si vous utilisez des apps très gourmandes en ressources, comme les jeux 3D. On préfèrera donc lancer des jeux 2D. Android 12 est par ailleurs de la partie, avec une légère surcouche MyUX de Motorola qui ajoute quelques fonctions pratiques comme le contrôle de l’interface par gestes ou encore la non-mise en veille de l’écran tant que vous regardez l’écran.

Au dos du smartphone, on trouve un capteur principal grand-angle de 64 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le tout est complété par un stabilisateur optique et un autofocus. Si l’on obtient de beaux clichés de jour, avec une colorimétrie naturelle, le mode nuit est moins convaincant. Enfin, côté autonomie, le Motorola Edge 30 Neo est capable de fonctionner une journée entière sur une charge avec sa batterie de 4020 mAh. Très bon point pour la charge rapide 65 W, qui permet de passer de 0 à 100 % de batterie en une petite heure.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Motorola Edge 30 Neo.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Motorola du moment.

