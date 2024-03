Amazon fait chuter le prix de la Logitech G Cloud comme jamais auparavant

La Logitech G Cloud est une console portable dédiée au cloud gaming qui n'est pas dénuée de défauts, mais elle reste une machine très efficace pour jouer en streaming. Elle vaut tout de même bien plus le détour quand elle est en promotion comme actuellement : sur Amazon, on peut par exemple la trouver à 299,99 euros au lieu de 359,99 euros.

Aux côtés du Steam Deck, de la Nintendo Switch ou encore de la ROG Ally, on trouve aussi la Logitech G Cloud, une console portable lancée en 2022, fruit d’un partenariat entre Logitech et Tencent. La marque souhaitait en faire une console taillée pour le cloud gaming, et force est de constater que le contrat est rempli. Alors certes, ce modèle a plusieurs défauts (d’où la note moyenne de 6/10 qu’elle a obtenue au terme de notre test), mais il reste tout de même recommandable, surtout quand il est en promotion, ce qui permet de rendre son rapport qualité/prix plus intéressant.

Les points essentiels de la Logitech G Cloud

Une console compacte et légère

Un format d’écran adapté au cloud gaming

Une excellente autonomie

Lancée à 359,99 euros, la Logitech G Cloud est actuellement proposée à 299,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Logitech G Cloud. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Logitech G Cloud (2022) au meilleur prix ?

Un écran moyen, mais une bonne prise en main

La Logitech G Cloud est une console portable dont le design a bien plu à la majorité des testeurs. Plus compacte et légère que le Steam Deck (463 g contre 669 g), cette petite machine est tout à fait confortable et tient parfaitement en main. D’accord, elle est plus lourde que la Nintendo Switch, mais sa conception reste vraiment ergonomique et presque aucune fatigue ne se ressent après plusieurs heures de jeu. La Logitech G Cloud bénéficie aussi d’une bonne qualité de fabrication et nous a paru bien solide en main. On aurait tout de même aimé des sticks plus rigides au toucher et plus précis et une croix directionnelle moins molle. De même, le retour haptique des boutons ABXY est vraiment moyen.

Côté écran, on a droit à une dalle LCD de 7 pouces en définition Full HD, avec un taux de rafraîchissement qui n’excède pas les 60 Hz. On aurait évidemment, à ce prix, préféré un écran OLED rafraîchi à 120 Hz, histoire de jouer dans les meilleures conditions et avec bien plus de fluidité. La dalle n’est toutefois pas mauvaise et offre de bons contrastes ainsi qu’une bonne luminosité. De plus, la diagonale de 7 pouces est parfaite pour jouer confortablement sans avoir à plisser les yeux sans arrêt.

Une très bonne console de cloud gaming

La Logitech G Cloud tourne sous Android 11 avec une surcouche signée Logitech. Deux interfaces sont proposées : un mode tablette classique plutôt efficace et un mode portatif utilisant les contrôles physiques de la console et plus orienté gaming, qui est quant à lui perfectible. Autrement, la Logitech G Cloud embarque une puce milieu de gamme Snapdragon 720G épaulée par 4 Go de RAM. Cette configuration n’est malheureusement pas optimale pour faire tourner des jeux gourmands sous Android. Si la majorité de la ludothèque tournera sans accroc, des concessions devront être faites pour jouer à des titres plus exigeants comme Fortnite sans ralentissement.

Toutefois, la console portable se révèle excellente pour le cloud gaming. La marque s’est entourée de Microsoft, à l’origine du service de cloud gaming Xbox, et de Nvidia, avec son service GeForce Now. Ces plateformes sont donc intégrées à la console et les jeux tourneront sur ces serveurs sans encombre si votre connexion est bonne. Une bonne connexion détermine en effet la qualité d’affichage et la fluidité ici. Malgré l’absence de la 5G et du Wifi 6E, la Logitech G Cloud, équipée du Wi-Fi 5, promet tout de même une bonne stabilité du débit avec le 2X2 MIMO. Enfin, le dernier et grand avantage de cette console, c’est bel et bien son autonomie : durant notre test, sa batterie de 6 000 mAh nous a permis de jouer pendant un peu plus de neuf heures en jouant principalement au Xbox Cloud et au service GeForce Now. Et il nous restait encore 20 % de batterie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Logitech G Cloud.

Pour ne rien louper des Ventes Flash de Printemps Amazon

Pour ne manquer aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Consulter notre article en DIRECT, qui s’actualise régulièrement pour ajouter au compte-goutte les nouvelles offres

Retrouvez également nos sélections des meilleures offres smartphones et des produits pas chers (- de 100 €)

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps sur Amazon

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.