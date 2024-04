Les French Days sortent le grand jeu avec la DualSense PS5 à prix cassé sur Amazon

Les French Days démarrent en fanfare et si l'événement concerne d'abord les e-commerçants français, on dirait bien que même Amazon s'est joint à la fête. Car chez ce dernier, on peut retrouver la Sony DualSense, aka la manette officielle de la PlayStation 5, en promotion à 54 euros au lieu d'un prix de lancement de 69,99 euros !

Pour jouer à la PlayStation 5, la DualSense est LA valeur sûre puisqu’il s’agit de l’une des manettes au meilleur rapport qualité-prix et que très peu de contrôleurs de constructeurs tiers sont compatibles avec la dernière console de Sony. Entre un design retravaillé depuis la DualShock de la PlayStation 4 et des fonctionnalités révolutionnaires relevant d’un cran l’immersion dans le jeu, la DualSense reste aujourd’hui encore l’une des meilleures manettes du marché. Et pendant les French Days, elle est disponible à prix réduit sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir de la Sony PlayStation DualSense

Une manette bien finie et ergonomique

Des fonctionnalités exclusives comme le retour haptique

Compatible avec Windows 11, Mac, Android et iOS

Au lieu de 69,99 euros habituellement, la Sony PlayStation DualSense est maintenant disponible en promotion à 54 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

La manette officielle de la PlayStation 5

Avant d’être un contrôleur bourré de technologies, la Sony DualSense est une manette avec du style et qui n’a aucun mal à accrocher le regard. Elle reprend les codes esthétiques de la PlayStation 5 avec sa livrée blanche et noire tout en proposant une nouvelle prise en main par rapport à la DualShock 4 avec notamment des poignées plus épaisses et un poids plus prononcé. Ainsi, la manette épouse mieux les paumes de la main et on serre moins les doigts pour tenir l’ensemble, un revêtement texturé rajoute ce qu’il faut de confort.

Pour ce qui est des boutons, Sony garde cette configuration symétrique chère aux manettes PlayStation avec deux joystick analogiques, une croix directionnelle d’un côté et le quatuor de boutons de l’autre, les gâchettes arrière dont nous parlerons plus bas et le pad tactile au centre. Entre les joysticks, on retrouve également un bouton Create permettant de prendre des captures d’écran ou de vidéo de ses parties et de les partager à l’instar du bouton Share de la dernière DualShock. Enfin, un duo microphone/haut-parleur est intégré à la manette ainsi qu’une batterie avec une autonomie de 10 heures.

Elle s’ouvre en dehors de l’écosystème Sony

Les manettes PlayStation ne sont pas reconnues comme étant polyvalentes mais la DualSense tire son épingle du jeu en étant compatible avec d’autres plateformes telles que Windows 11, Mac, Android et iOS/iPadOS, en filaire via son port USB-C ou avec le Bluetooth. Il serait même possible de la faire fonctionner avec une Nintendo Switch. De plus, si les fonctionnalités DualSense étaient au départ réservées à la PlayStation 5, elles sont désormais disponibles dans de plus en plus de jeux sur PC, à condition de laisser la manette branchée en filaire.

Ces fonctionnalités DualSense, ce sont les technologies exclusives à cette manette comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives vécus comme une petite révolution dans l’univers du gaming en matière d’immersion. Le premier consiste en des vibrations ultra-maîtrisées capables de retranscrire des sensations et des textures comme marcher sur le sable ou porter un objet lourd. Quant aux gâchettes adaptatives, elles donnent l’impression d’appliquer une tension variant selon leur profondeur d’action et d’avoir réellement la détente d’une arme à feu ou une pédale de frein sous les doigts.

