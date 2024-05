Samsung Odyssey G4 : cet écran PC gamer de 240 Hz est à prix inédit pour les French Days

Les French Days approchent de leur conclusion, il reste donc quelques heures encore pour profiter des meilleures promotions sur les produits high-tech chez les e-commerçants français mais aussi d'autres distributeurs comme Amazon. En ce moment, le géant américain propose le Samsung Odyssey G4, un écran PC gamer bourré de fonctionnalités, à seulement 179 euros au lieu de 249 euros.

Avec les smartphones et les TV, Samsung est également un acteur majeur du marché des écrans PC et plus particulièrement ceux dédiés au gaming avec sa gamme Odyssey. Le Samsung Odyssey G4 est l’un de ses modèles les plus récents et il a la particularité de profiter d’une fiche technique complète pour un prix plus que correct. C’est d’autant plus vrai pendant les derniers jours de ces French Days durant lesquels le Samsung Odyssey G4 atteint son prix le plus bas chez Amazon.

Le Samsung Odyssey G4 en quelques points

Une dalle IPS-LCD de 25 pouces en FHD

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Un moniteur avec tous les réglages en inclinaison, hauteur, etc…

Compatible avec AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync

Au lieu de 249 euros habituellement, le Samsung Odyssey G4 est maintenant disponible en promotion à 179 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

Un condensé de confort dans cet écran de 25 pouces

Jusque-là, Samsung s’est toujours appliqué à concevoir des écrans gaming confortables dans sa gamme Odyssey et le G4 n’allait pas échapper à cette règle. Le constructeur sud-coréen nous livre ici un châssis robuste et stable grâce à son pied en Y, il est surtout réglable en hauteur et en inclinaison, peut être orienté de droite à gauche sur son axe vertical et passer du mode paysage au mode portrait. Il s’adapte pour garantir le meilleur confort de visionnage à chacun. Pour ce qui est de la connectique, l’Odyssey G4 se dote d’un port HDMI 2.0 et d’un DisplayPort 2.1 en plus d’une prise jack 3.5 mm. Il se passe malheureusement de hub USB.

Concernant l’écran, Samsung fait le choix le plus adapté pour un usage gaming : une dalle IPS-LCD qui confère des angles de vision ouverts et une bonne restitution colorimétrique avec une couverture de 99 % de la gamme sRGB. Elle est de 25 pouces (diagonale de 64 cm) et est en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Cela donne une résolution plutôt correcte et la qualité d’affichage peut encore être améliorée grâce au support du HDR10 qui étend la plage dynamique pour une image plus contrastée et détaillée.

Conçu pour les odyssées vidéoludiques

Le Samsung Odyssey G4 est un écran PC résolument gaming, son taux de rafraîchissement de 240 Hz en est la preuve suffisante. Une telle fréquence est plus que confortable pour jouer à certains titres nerveux comme les FPS ou les jeux de course sans rien manquer de l’action. Et pour suivre le rythme, le Samsung Odyssey G4 est doué d’un temps de réponse d’une milliseconde, ce qui favorise encore la fluidité et prévient certains phénomènes de rémanence comme les images floues ou les déchirures.

Une autre fonctionnalité qui empêche l’apparition de ces défauts graphiques est la VRR. Cette technologie synchronise le taux de rafraîchissement de l’écran PC avec le frame rate d’une carte graphique et elle est présente dans le Samsung Odyssey G4 avec le support d’AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync. On a ainsi toutes les armes en main pour jouer dans des conditions optimales, sans compter d’autres fonctionnalités comme le Flicker Free qui prévient les phénomènes de scintillement (l’impression que l’écran s’allume et s’éteint à grande vitesse) ou encore l’Adaptative Picture qui ajuste automatiquement les paramètres de l’image en fonction de la luminosité ambiante.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchands :

Les French Days par catégories :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.