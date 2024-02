Le nouveau Xiaomi 14 Ultra est déjà 500 € moins cher, sans oublier les cadeaux offerts

Déjà disponible en France, le Xiaomi 14 Ultra est un nouveau cador du marché des smartphones qui s'impose déjà en rival du Samsung Galaxy S24 Ultra et de l'Apple iPhone 15 Pro Max. Aujourd'hui, il peut vous revenir à 999,90 euros en boutique officielle au lieu de 1 499,90 euros grâce à de nombreuses offres pour le lancement.

Le meilleur moment pour s’offrir un nouveau smartphone ultra premium, c’est généralement au moment de sa sortie, lorsque le constructeur fait pleuvoir les réductions et bonus sur sa nouvelle vitrine technologique. Nouveau poids lourd du marché en concurrence directe face au Samsung Galaxy S24 Ultra et à l’Apple iPhone 15 Pro Max, le Xiaomi 14 Ultra démarre les hostilités en grande pompe avec cette offre de lancement permettant d’obtenir au moins 500 euros de réduction ainsi que son fameux pack Photo Pro offert en boutique officielle.

Qu’attendre du Xiaomi 14 Ultra ?

Quatre capteurs de 50 Mpx conçus par Leica

Le Snapdragon 8 Gen 3

L’arrivée d’HyperOS

Une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge de 90 W

Un photophone pour les pros !

Lancé il y a seulement quelques jours lors du MWC de Barcelone, le Xiaomi 14 Ultra est d’ores et déjà disponible en France et s’impose comme un photophone d’élite. Le constructeur chinois renouvelle son partenariat avec l’allemand Leica pour nous concevoir ce module photo avec un capteur principal grand-angle de 1 pouce, un ultra grand-angle et deux téléobjectifs x3,2 et x5, tous de 50 Mpx. Le tout dans cette protubérance ronde qui accuse un poil d’épaisseur en trop, mais dont les exploits photographiques sauront excuser ce léger désagrément. Enfin, le Xiaomi 14 Ultra vient marcher sur les plates-bandes de l’iPhone 15 Pro Max avec un mode vidéo ultra-complet

Niveau design, le Xiaomi 14 Ultra prend la concurrence à contre-pied en adoptant un écran finement incurvé sur les quatre côtés et vante la résistance de son Xiaomi Shield Glass, supposé plus résistant que le Gorilla Glass Victus de son prédécesseur. La certification IP68 est aussi de la partie, et cela fait plaisir ! S’agissant de l’écran de 6,73 pouces, nous avons une dalle AMOLED en définition 3 200 x 1 440 pixels avec un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 et 120 Hz et une luminosité pouvant atteindre un pic de 3 000 cd/m² sur du contenu HDR.

La révolution HyperOS

L’autre grosse nouveauté du Xiaomi 14 Ultra, c’est l’arrivée de la nouvelle surcouche logicielle HyperOS basée sur Android 14 qui remplace définitivement l’interface MIUI. Avec HyperOS, le constructeur chinois promet une utilisation plus simple et intuitive des objets connectés de l’écosystème Xiaomi avec un nouveau centre de contrôle et en leur instillant une dose d’IA. De plus, HyperOS propose des fonctionnalités similaires à celles de Galaxy AI en termes de retranscription automatique ou encore de montage photo.

Côté performances, le Xiaomi 14 Ultra embarque la dernière nouveauté de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3 couplé à 16 Go de RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.0 de 512 Go. Il promet ainsi d’envoyer du lourd, mais attendons de futurs benchmarks afin de vérifier ce qu’il vaut face au Galaxy S24 Ultra. Enfin, une batterie de 5 000 mAh répond à l’appel, elle serait capable d’une autonomie de plus de 14 heures en utilisation continue selon le constructeur chinois. Une recharge de 90 W (et de 80 W en sans fil) complète le tout et permettrait de refaire le plein en seulement 33 minutes.

