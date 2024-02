Philips Hue : ce plafonnier aux millions de couleurs est à son meilleur prix aujourd’hui

Les produits Hue ne sont plus à présenter ! Il s’agit de la solution de lumière connectée la plus complète. Si vous êtes déjà équipés, et souhaitez compléter votre domotique, Amazon propose le plafonnier à 184 euros contre 229 euros de base.

Il n’y pas seulement que des ampoules dans le catalogue de Philips Hue. Chez le pionnier des lumières connectées, on trouve des rubans LED, des lampadaires, ou encore des plafonniers. Ce dernier va venir redécorer votre foyer en lumière, et apporter une ambiance plus chaleureuse dans votre pièce. Si vous êtes déjà familier avec cette marque, cette solution viendra compléter votre installation sans payer le prix fort, puisque Amazon le propose 45 euros de moins.

Le plafonnier Philips Hue White and Color Ambiance, c’est quoi ?

Une lampe pour le plafond

Qui s’illumine dans 16 millions de couleurs

Et qui est compatible avec les assistants vocaux

Proposé à 219,99 euros, le plafonnier Philips Hue White and Color Ambiance est actuellement en promotion à 184,72 euros sur Amazon.

Une lampe connectée au plafond

Philips Hue est la marque qui a fait rentrer bien des foyers dans l’ère de la lumière connectée. Ses produits sont reconnus pour leur qualité de fabrication et leur capacité à générer des économies d’énergie. Mieux encore, il n’y a pas besoin de refaire son installation électrique pour profiter de la gamme Hue.

Ici le plafonnier se fixe simplement et se connecte au pont de connexion. Ce pont est indispensable pour bénéficier d’une longue portée, car les ampoules Philips Hue utilisent le protocole Zigbee.

Une ambiance sur mesure

Bien sûr, sur cet éclairage, vous allez pouvoir apporter une expérience plus personnalisée, à travers l’application Philips Hue. Elle donne accès à une large palette de plus de 16 millions de couleurs, en blanc chaud ou froid. De quoi créer une ambiance personnalisée et harmonieuse n’importe où. D’autres fonctions s’invitent dans l’application, comme régler l’intensité ou bien la couleur de la lampe.

Cet éclairage intelligent est très utile et donne l’occasion de faire des choses très sympas : éteindre automatiquement vos lumières quand vous quittez la maison, allumer quand vous rentrez à la maison, ou encore simuler une présence pour dissuader d’éventuels intrus. Vous avez aussi la possibilité de créer des scénarios pour créer une ambiance selon l’occasion, lorsque vous recevez des invités par exemple ou encore pour un dîner en tête-à-tête. Enfin, les assistants Google Assistant, Amazon Alexa et Siri seront de la partie pour vous faciliter la tâche et contrôler vos lumières à la voix.

Si la solution Philips Hue ne convient pas à votre budget, et que vous souhaitez utiliser des lumières connectées chez vous, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide pour choisir quel éclairage connecté pour votre intérieur.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.