Le Xiaomi Redmi Note 12 5G avec 100 € de réduction, c’est la solution pas chère pour changer de smartphone

Remplacé il y a peu, le Xiaomi Redmi Note 12 5G reste un très bon smartphone à conseiller. Il offre un très bon rapport qualité-prix et se négocie aujourd’hui à seulement 199 euros contre 299 euros au départ.

Même avec l’arrivée de son successeur, le Xiaomi Redmi Note 12 5G est un téléphone fonctionnel qui sait être suffisant pour de nombreux usages, et son écran Oled 120 Hz est un véritable petit bijou. Il reste encore aujourd’hui un bon choix, surtout au vu de son prix actuel. Noté 8/10 dans nos colonnes, il profite en ce moment d’une remise de 100 euros par rapport à son prix de lancement.

Pourquoi le Redmi Note 12 5G est-il intéressant ?

Un superbe écran Oled à 120 Hz

Un SoC performant, même pour les jeux 3D

Une charge rapide de 33 W honorable

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G est sortie au prix de 299,90 euros, mais en ce moment, on le trouve en promotion à 199 euros sur la boutique Red by SFR. Si vous prenez un forfait chez l’opérateur, vous pouvez même obtenir le smartphone à 159 euros.

Un smartphone à petit prix qui mise tout sur l’écran

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G à un design relativement commun, mais maîtrisé, avec des bords plats et un dos qui prend les traces des doigts. Son plus bel atout reste son écran, car oui, pour son entrée de gamme, Xiaomi y ajoute une dalle Oled FHD+ de 6,67 pouces, et ce n’est pas pour nous déplaire. On retrouve des couleurs vibrantes et un taux de contraste excellent. Pour consulter du contenu, ce smartphone se révèle très convaincant, on a même un taux rafraîchissement de 120 Hz pour fluidifier la navigation.

Pour les amateurs de photos et vidéos, sachez que ce smartphone ne sera pas un champion dans le domaine. Voici la composition de son module photo : un capteur photo principal de 46 mégapixels, un ultra-grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Il donne tout même dans l’efficace et arrive même à proposer un mode portrait correct.

Un processeur qui fait tourner même des jeux 3D

L’appareil de Xiaomi est animé par la puce Snapdragon 4 Gen 1, couplée à 4 Go de mémoire vive. Au quotidien, il s’agit d’un téléphone plutôt réactif, mais avec des petits ralentissements ici ou là. En jeu, il se montre étonnement capable. Durant notre test, sur Genshin Impact, il a pu monter en réglages graphiques moyens jusqu’à 60 FPS avec quelques baisses de framerate. En descendant, à 45 FPS on s’approche d’une fluidité totale.

C’est plutôt sur la partie autonomie que le Redmi Note 12 5G nous a un peu déçues. Avec sa batterie de 5 000 mAh, il tient sans peine la journée, mais en fin de journée, il ne faudra pas trop s’éloigner d’un chargeur. Heureusement, il se rattrape avec une charge de 33 W plutôt correcte pour sa gamme de prix. Celle-ci a permis, en partant de 2 % de batterie, à passer à 51 % en 30 minutes.

Retrouvez davantage de détails dans notre test pour en savoir plus sur le Xiaomi Redmi Note 12 5G.

