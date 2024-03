LG UltraWide 29WQ60A-B : ce grand écran PC 21:9 chute sous les 200 € sur Amazon

Le LG UltraWide 29WQ60A-B fait partie de ces écrans PC qui offrent une très grande surface d'affichage, ce qui est bien plus pratique que d'acheter deux moniteurs et de la placer côte à côte. En ce moment, ce modèle LG est proposé à un bon prix sur Amazon : 199,99 euros au lieu de 261,93 euros.

Les écrans Ultra Wide, au format 21:9 ou 32:9, sont de très grands moniteurs permettant de bénéficier d’une large surface d’affichage, ce qui permet d’ouvrir bien plus d’onglets, et donc de travailler plus efficacement. Les gamers peuvent aussi y trouver leur compte en profitant d’un grand espace de jeu et de bien plus de détails qu’avec un simple écran. Le LG UltraWide 29WQ60A-B est d’ailleurs une référence intéressante avec sa dalle 21:9 de 29 pouces rafraîchie à 100 Hz. Et en ce moment, il est possible de trouver cet écran à moins de 200 euros.

Les points essentiels du LG UltraWide 29WQ60A-B

Une dalle de 29 pouces au format 21:9 et compatible HDR10

Un taux de rafraîchissement de 100 Hz

Compatible AMD FreeSync

Initialement proposé à 261,93 euros, l’écran PC LG UltraWide 29WQ60A-B est actuellement affiché à 199,99 euros sur Amazon.

Une grande surface de travail

La principale originalité du PC LG UltraWide 29WQ60A-B se trouve dans son appellation. C’est évidemment sa dalle Ultra Wide de 29 pouces au format 21:9 qui attire tout d’abord l’attention, tant elle est imposante. Selon la marque, l’écran offre 33 % d’espace d’écran supplémentaire sur la largeur. De quoi profiter d’une large surface de travail, ce qui devrait nous faire gagner en productivité. Il est par exemple possible d’ouvrir plusieurs onglets ou plusieurs fenêtres et les placer côte à côte pour avoir un aperçu complet de son travail. Celles et ceux qui ne jurent que par le multitâche devraient être ravis. Ils devront tout de même s’assurer de disposer d’assez de place sur leur bureau pour accueillir un tel écran qui ne brille pas par sa discrétion.

Autrement, l’écran offre aussi une résolution UWFHD, soit 2 560 x 1 080 pixels, qui garantit une belle qualité d’image et un bon niveau de détails. On a aussi droit à la compatibilité avec la norme HDR10, qui promet quant à elle une bonne luminosité et un niveau de détails décuplé dans les zones sombres par exemple. Notez aussi que la technologie IPS est bien présente ici, gage de couleurs plus précises et d’angles de vision larges.

Un écran qui marche aussi pour le gaming

Si l’écran LG UltraWide 29WQ60A-B est davantage taillé pour la bureautique et la productivité, il pourra aussi servir aux joueuses et aux joueurs en quête d’un écran bien large pour jouer plus efficacement. Ils auront droit à la technologie AMD FreeSync, qui limite les déchirures d’écran et les saccades, ainsi qu’à un taux de rafraîchissement de 100 Hz et d’un temps de réponse de 5 ms. Alors certes, les machines gaming vraiment réactives ont plutôt tendance à proposer un taux de rafraîchissement dépassant les 144 Hz ainsi qu’un temps de réponse inférieur à 1 ms, mais les gamers qui ne sont pas trop exigeants pourront y trouver leur compte. La fluidité des images sera tout à fait correcte.

D’autres technologies serviront en plus à améliorer l’expérience, comme le Black Stabilizer, qui augmente l’exposition des endroits sombres dans le jeu, ou encore le Dynamic Action Sync, qui permet de réduire le délai d’affichage et de gagner en réactivité et en fluidité. Enfin, côté connectique, le moniteur LG est doté d’un port HDMI, d’un DisplayPort, d’un port USB-C et qu’une sortie casque.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le LG UltraWide 29WQ60A, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC Ultrawide 21/9 et 32/9 du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.