La tablette familiale abordable signée Lenovo passe de 219 € à 139 € seulement

Il est possible de trouver de bonnes tablettes pas trop chères et qui sont suffisamment efficaces pour les tâches simples du quotidien. La Lenovo Tab M10 Gen 3 en est un bon exemple, et en ce moment, E.Leclerc la propose à 139 euros au lieu de 219 euros.

Aux côtés des tablettes premium conçues par Apple ou Samsung, on trouve heureusement des ardoises bien plus accessibles, la plupart étant d’ailleurs idéales pour enchaîner des tâches simples qui ne requièrent pas énormément de puissance. La Lenovo Tab M10 Gen 3 fait justement partie de ces références simples et efficaces qui ont en plus l’avantage d’afficher un prix plutôt contenu. En ce moment, une promotion permet de faire passer son prix sous la barre des 140 euros.

Les points forts de la Lenovo Tab M10 Gen 3

Un format compact

Un écran de 10,1 pouces

Une autonomie suffisante

Alors qu’elle est habituellement affichée à 219,99 euros, la Lenovo Tab M10 Gen 3 est actuellement proposée à 139 euros chez E.Leclerc.

Une tablette familiale simple

La Lenovo Tab M10 Gen 3 est une tablette qui a tout d’abord l’avantage d’être assez compacte avec son poids plume de 460 g. De quoi faciliter son transport et sa prise en main. Pour ce qui est de son écran, on a ici droit à une dalle de 10,1 pouces en 1 920 x 1 200 pixels, ce qui est tout à fait suffisant pour une utilisation simple au quotidien, à base de navigation web, de prise de notes, de consultation de réseaux sociaux ou encore le visionnage de vidéos sur YouTube.

Pour assurer toutes ces tâches, la Lenovo Tab M10 Gen 3 doit compter sur son processeur Unisoc T610 de huit cœurs couplé à 4 Go de RAM et complété par 64 Go de stockage. La puissance délivrée par la puce n’est certes pas phénoménale, mais pour des tâches classiques qui ne demandent pas beaucoup de ressources, cela reste assez satisfaisant. La tablette tourne par ailleurs sous Android, soit l’assurance d’une expérience utilisateur fluide et agréable, même si l’interface est un peu datée avec la version 11. Autrement, on peut aussi compter sur deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour un rendu sonore plus immersif. Des appels en visio pourront aussi être lancés grâce à la caméra frontale de 5 Mpx placée sur le haut de l’écran.

Une autonomie assez généreuse

La Lenovo Tab M10 Gen 3 marque aussi des points avec son autonomie. La marque promet en effet 10 heures d’utilisation en lecture vidéo et jusqu’à 9h de navigation sur Internet sur une seule charge. En théorie, vous pourrez donc enchaîner plusieurs épisodes de séries sur les principaux services de streaming disponibles sur la tablette, comme Netflix, Prime Video ou encore Disney+.

Côté connectique, on retrouve deux ports USB-C 2.0, une prise mini-jack, un emplacement nano SIM LTE et un lecteur de carte microSD (grâce auquel on pourra ainsi étendre le stockage jusqu’à 2 To). Le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 5 sont aussi de la partie.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références situées sur la même gamme de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.