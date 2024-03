Si vous avez une box SFR, ce forfait mobile devient totalement gratuit

Rien de plus agréable que de bénéficier d'un avantage gratuit via un service que l'on paye déjà depuis quelque temps. SFR l'a bien compris et propose via La Poste un forfait gratuit si vous disposez d'une offre Box chez l'opérateur en cours.

Vous n’avez pas besoin d’un forfait mobile avec des Go qui dorment ? Vous utilisez majoritairement le Wi-Fi chez vous pour vous connecter sur votre smartphone ? Dans ce cas, un forfait pas cher (voir mĂŞme gratuit) est sans doute la solution la plus adaptĂ©e. C’est ce que propose en ce moment La Poste Mobile qui, si vous disposez d’une box SFR, vous offre un forfait mobile complet pouvant rĂ©pondre Ă vos besoins.

Que propose ce forfait gratuit chez La Poste ?

Les appels, SMS/MMS illimités avec 100 Mo

L’Option Avantage International pour 2€/mois

C’est sans engagement !

En ce moment, le forfait La Poste Mobile de 100 Mo est disponible gratuitement si vous disposez d’une box SFR en cours d’abonnement. Le forfait est autrement listĂ© Ă 4,99 euros par mois pour les autres.

SFR se la joue comme Free

Comme tous les autres opĂ©rateurs mobile et box, SFR lui aussi a augmentĂ© ses prix durant l’annĂ©e 2023 et 2024 semble prendre aussi cette voix. Cependant, via son opĂ©rateur La Poste Mobile, il souhaite aujourd’hui rĂ©compenser ses clients fidèles avec son forfait sans engagement de 100 Mo qu’il propose gratuitement pour les clients box. Avec aussi peu de donnĂ©es, autant dire qu’il sera compliquĂ© de faire du streaming de vidĂ©o ou d’utiliser des applications consommatrices de donnĂ©es. Mais lĂ n’est pas le but de ce forfait qui permet tout juste de pouvoir communiquer, tout du moins en illimitĂ©. Vous l’aurez compris, c’est la gratuitĂ© qui prime ici.

Les communications en illimité

Les appels sont bien Ă©videmment illimitĂ©s partout en France vers les mobiles et les fixes. Mais c’est aussi le cas depuis les zones Europe et les DOM. En revanche, les appels internationaux hors Europe ne sont possibles qu’avec l’option Avantage International qui est Ă 2 euros par mois.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

